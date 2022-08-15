Курганцам построят еще одну мечеть. Фото

16 августа 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Строительство мечети идет на пожертвования курганских мусульман (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Куртамыш Курганской области приступили к строительству мечети. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. «18 августа состоится торжественная закладка первого камня в основание будущей мечети в городе Куртамыш. Приглашаем всех желающих. Мероприятие пройдет по улице Вишневая, 1Б. Ожидаем гостей из местной администрации и представителя Духовного управления мусульман РФ. Дай Бог», — сказал Мизробов. Религиозный объект строится на частные пожертвования. По словам представителя курганских мусульман, на строительство фундамента мечети уже собрано более 400 тысяч рублей. Сейчас подготовлена площадка, выкопаны траншеи и установлена арматура. В планах закончить строительство в 2023 году. В мечети вместимостью до 100 человек будет один этаж, мансарда и минарет. на территории объекта расположится парковка. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области под строительство мечети выделен земельный участок около трех тысяч квадратных метров в Куртамышском районе. Строительство объекта обойдется в пять млн рублей. Еще одну мечеть курганские мусульмане планируют построить в Каргапольском районе. Также сообщалось, что курганцы собирают деньги на строительство воскресной школы при мечети Кургана. Эскиз будущей мечети в городе Куртамыш Курганской области Фото: Курганская соборная мечеть

В городе Куртамыш Курганской области приступили к строительству мечети. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. «18 августа состоится торжественная закладка первого камня в основание будущей мечети в городе Куртамыш. Приглашаем всех желающих. Мероприятие пройдет по улице Вишневая, 1Б. Ожидаем гостей из местной администрации и представителя Духовного управления мусульман РФ. Дай Бог», — сказал Мизробов. Религиозный объект строится на частные пожертвования. По словам представителя курганских мусульман, на строительство фундамента мечети уже собрано более 400 тысяч рублей. Сейчас подготовлена площадка, выкопаны траншеи и установлена арматура. В планах закончить строительство в 2023 году. В мечети вместимостью до 100 человек будет один этаж, мансарда и минарет. на территории объекта расположится парковка. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области под строительство мечети выделен земельный участок около трех тысяч квадратных метров в Куртамышском районе. Строительство объекта обойдется в пять млн рублей. Еще одну мечеть курганские мусульмане планируют построить в Каргапольском районе. Также сообщалось, что курганцы собирают деньги на строительство воскресной школы при мечети Кургана.