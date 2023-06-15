«Известия»: США дадут добро на удары по России, чтобы не потерять лицо

16 июня 2023 в 03:49 Размер текста - 17 +

Атака по территории РФ даст «политический эффект» Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США согласуют атаки Украины по территории России, чтобы получить «громкий политический эффект» и продемонстрировать намерение отстаивать свои позиции в конфликте до конца. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. «В украинском военном командовании, в американских, натовских штабах сейчас идет лихорадочный поиск вариантов, как можно добиться хоть какого-то успеха. […] В такой ситуации американцы могут дать добро на атаку непосредственно по территории России. Потому что в этом случае будет хотя бы громкий политический эффект и тем самым они продемонстрируют свою решимость стоять до последнего и до конца», — сообщил Владислав Шурыгин «Известиям». По его оценкам, первая фаза контрнаступления Украины не дала никаких результатов. В настоящий момент у ВСУ нет возможностей для ударов по территории России, поэтому стратегического перелома в боях уже не будет. Однако, по мнению Шурыгина, возможны атаки по Белгородской области, чтобы получить «хоть какой-то» оперативный результат. Контрнаступление ВСУ, которое планировалось весной, началось в июне. С 4 июня, по данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли в боях 7,5 тысяч человек и технику. Международные аналитики считают, что наступление Украины сводится к истощению сил ВСУ, а прогресс в боях остановился. Войска Украины продолжают наступать по трем направлениям: южнодонецком, донецком и запорожском. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США согласуют атаки Украины по территории России, чтобы получить «громкий политический эффект» и продемонстрировать намерение отстаивать свои позиции в конфликте до конца. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. «В украинском военном командовании, в американских, натовских штабах сейчас идет лихорадочный поиск вариантов, как можно добиться хоть какого-то успеха. […] В такой ситуации американцы могут дать добро на атаку непосредственно по территории России. Потому что в этом случае будет хотя бы громкий политический эффект и тем самым они продемонстрируют свою решимость стоять до последнего и до конца», — сообщил Владислав Шурыгин «Известиям». По его оценкам, первая фаза контрнаступления Украины не дала никаких результатов. В настоящий момент у ВСУ нет возможностей для ударов по территории России, поэтому стратегического перелома в боях уже не будет. Однако, по мнению Шурыгина, возможны атаки по Белгородской области, чтобы получить «хоть какой-то» оперативный результат. Контрнаступление ВСУ, которое планировалось весной, началось в июне. С 4 июня, по данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли в боях 7,5 тысяч человек и технику. Международные аналитики считают, что наступление Украины сводится к истощению сил ВСУ, а прогресс в боях остановился. Войска Украины продолжают наступать по трем направлениям: южнодонецком, донецком и запорожском.