15 июня 2023

«Известия»: США дадут добро на удары по России, чтобы не потерять лицо

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Атака по территории РФ даст «политический эффект» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США согласуют атаки Украины по территории России, чтобы получить «громкий политический эффект» и продемонстрировать намерение отстаивать свои позиции в конфликте до конца. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

«В украинском военном командовании, в американских, натовских штабах сейчас идет лихорадочный поиск вариантов, как можно добиться хоть какого-то успеха. […] В такой ситуации американцы могут дать добро на атаку непосредственно по территории России. Потому что в этом случае будет хотя бы громкий политический эффект и тем самым они продемонстрируют свою решимость стоять до последнего и до конца», — сообщил Владислав Шурыгин «Известиям».

По его оценкам, первая фаза контрнаступления Украины не дала никаких результатов. В настоящий момент у ВСУ нет возможностей для ударов по территории России, поэтому стратегического перелома в боях уже не будет. Однако, по мнению Шурыгина, возможны атаки по Белгородской области, чтобы получить «хоть какой-то» оперативный результат.

Контрнаступление ВСУ, которое планировалось весной, началось в июне. С 4 июня, по данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли в боях 7,5 тысяч человек и технику. Международные аналитики считают, что наступление Украины сводится к истощению сил ВСУ, а прогресс в боях остановился. Войска Украины продолжают наступать по трем направлениям: южнодонецком, донецком и запорожском.

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США согласуют атаки Украины по территории России, чтобы получить «громкий политический эффект» и продемонстрировать намерение отстаивать свои позиции в конфликте до конца. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. «В украинском военном командовании, в американских, натовских штабах сейчас идет лихорадочный поиск вариантов, как можно добиться хоть какого-то успеха. […] В такой ситуации американцы могут дать добро на атаку непосредственно по территории России. Потому что в этом случае будет хотя бы громкий политический эффект и тем самым они продемонстрируют свою решимость стоять до последнего и до конца», — сообщил Владислав Шурыгин «Известиям». По его оценкам, первая фаза контрнаступления Украины не дала никаких результатов. В настоящий момент у ВСУ нет возможностей для ударов по территории России, поэтому стратегического перелома в боях уже не будет. Однако, по мнению Шурыгина, возможны атаки по Белгородской области, чтобы получить «хоть какой-то» оперативный результат. Контрнаступление ВСУ, которое планировалось весной, началось в июне. С 4 июня, по данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли в боях 7,5 тысяч человек и технику. Международные аналитики считают, что наступление Украины сводится к истощению сил ВСУ, а прогресс в боях остановился. Войска Украины продолжают наступать по трем направлениям: южнодонецком, донецком и запорожском.
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