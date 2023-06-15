15 июня 2023
14 июня 2023

Травматолог Минобороны РФ научит курганских врачей лечить пациентов с боевой травмой

Травматолог Минобороны РФ Хоминец: военные травматологи поделятся опытом с коллегами
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова
В Центре им. Илизарова прошла конференция «Илизаровские чтения» Фото:

Военные травматологи поделятся опытом в лечении пациентов с боевой травмой с врачами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова (Курган). Об этом заявил главный травматолог Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Владимир Хоминец в ходе ежегодной конференции «Илизаровские чтения». 15 июня исполнилось 102 года со дня рождения Гавриила Илизарова.

«В рамках конференции военные травматологи постараются поделиться опытом с коллегами. Это будет способствовать успеху в общем деле», — отметил Хоминец.

Современное оружие вызывает тяжелые травмы костных и мягких тканей. «Крайне важно оказать помощь в первые двое суток. Проводится противошоковая терапия, хирургическая обработка раны и стабилизация в аппарате», — сообщил начальник операционного отделения, кандидат медицинских наук ГВКГ им. Н.Н.Бурденко Игорь Хоминец.

Как сообщил профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук Владимир Шевцов, при военной травме, помимо переломов, происходит потеря костного вещества. «Эту потерянную часть нужно восполнять. Без применения метода Илизарова восстановить пострадавших невозможно», — подчеркнул он.

Международная конференция ежегодно проводится в Центре им. Илизарова. В курсе приняли участие, в том числе, ученые из США и Италии.

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Военные травматологи поделятся опытом в лечении пациентов с боевой травмой с врачами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова (Курган). Об этом заявил главный травматолог Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Владимир Хоминец в ходе ежегодной конференции «Илизаровские чтения». 15 июня исполнилось 102 года со дня рождения Гавриила Илизарова. «В рамках конференции военные травматологи постараются поделиться опытом с коллегами. Это будет способствовать успеху в общем деле», — отметил Хоминец. Современное оружие вызывает тяжелые травмы костных и мягких тканей. «Крайне важно оказать помощь в первые двое суток. Проводится противошоковая терапия, хирургическая обработка раны и стабилизация в аппарате», — сообщил начальник операционного отделения, кандидат медицинских наук ГВКГ им. Н.Н.Бурденко Игорь Хоминец. Как сообщил профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук Владимир Шевцов, при военной травме, помимо переломов, происходит потеря костного вещества. «Эту потерянную часть нужно восполнять. Без применения метода Илизарова восстановить пострадавших невозможно», — подчеркнул он. Международная конференция ежегодно проводится в Центре им. Илизарова. В курсе приняли участие, в том числе, ученые из США и Италии.
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