Рейс должен был прибыть в Тюмень в 19:30
В аэропорту Сочи отменили рейс авиакомпании «Ямал», следующий до Тюмени. Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта.
«Рейс LLM 9821 Сочи — Тюмень. Время прибытия: 19:30. Отменен», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.
Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили рейс авиакомпании Utair, который следовал до Сочи. Самолет должен был вылететь в 20:00.
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