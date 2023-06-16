Авиакомпания «Ямал» отменила рейс из Сочи в Тюмень. Скрин

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Рейс должен был прибыть в Тюмень в 19:30 Фото:

В аэропорту Сочи отменили рейс авиакомпании «Ямал», следующий до Тюмени. Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта.

«Рейс LLM 9821 Сочи — Тюмень. Время прибытия: 19:30. Отменен», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.

Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили рейс авиакомпании Utair, который следовал до Сочи. Самолет должен был вылететь в 20:00.

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В аэропорту Сочи отменили рейс авиакомпании «Ямал», следующий до Тюмени. Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта. «Рейс LLM 9821 Сочи — Тюмень. Время прибытия: 19:30. Отменен», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили рейс авиакомпании Utair, который следовал до Сочи. Самолет должен был вылететь в 20:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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