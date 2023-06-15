15 июня 2023

В Тюмени началась вторая волна продажи вейп-шопов

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, курение, студенты, вейп, электронная сигарета, айкос
Новые правила продажи никотинсодержащей продукции заставили увеличить цены в 2-3 раза Фото:

В Тюмени началась вторая волна массовой продажи небольших вейп-шопов и киосков с никотиносодержащей продукцией. Несколько свежих объявлений размещены на доске Avito. В первый раз тюменские бизнесмены начали продавать такой бизнес в апреле, когда Госдума начала рассматривать новые правила продажи никотиносодержащей продукции.

«Продается готовый прибыльный бизнес. Вейп-шоп, на островке в крупном магазине. Трафик от семи тысяч человек ежедневно. Огромная база проверенных лично мною поставщиков, более 100 постоянных клиентов», — говорится в одном из объявлений.

Уральская сеть вейп-шопов Zenmod в своем telegram-канале пояснила, что в июне вступила в силу часть новых правил продажи никотинсодержащей продукции. Это отразилось на ценах и, как результат, на объемах продаж. «Все жидкости для вейпов теперь маркируются и облагаются налогом. Это означает, что цены на них выросли, а объем уменьшился. Одноразовые сигареты теперь также маркируются честным знаком», — сообщает Zenmod.

Вторая часть новых правил, которая ограничит использование некоторых веществ в производстве жидкостей, вступит в силу 1 сентября. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские предприниматели уже пытались избавиться от вейп-шопов.

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В Тюмени началась вторая волна массовой продажи небольших вейп-шопов и киосков с никотиносодержащей продукцией. Несколько свежих объявлений размещены на доске Avito. В первый раз тюменские бизнесмены начали продавать такой бизнес в апреле, когда Госдума начала рассматривать новые правила продажи никотиносодержащей продукции. «Продается готовый прибыльный бизнес. Вейп-шоп, на островке в крупном магазине. Трафик от семи тысяч человек ежедневно. Огромная база проверенных лично мною поставщиков, более 100 постоянных клиентов», — говорится в одном из объявлений. Уральская сеть вейп-шопов Zenmod в своем telegram-канале пояснила, что в июне вступила в силу часть новых правил продажи никотинсодержащей продукции. Это отразилось на ценах и, как результат, на объемах продаж. «Все жидкости для вейпов теперь маркируются и облагаются налогом. Это означает, что цены на них выросли, а объем уменьшился. Одноразовые сигареты теперь также маркируются честным знаком», — сообщает Zenmod. Вторая часть новых правил, которая ограничит использование некоторых веществ в производстве жидкостей, вступит в силу 1 сентября. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские предприниматели уже пытались избавиться от вейп-шопов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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