В Тюмени началась вторая волна продажи вейп-шопов

Новые правила продажи никотинсодержащей продукции заставили увеличить цены в 2-3 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени началась вторая волна массовой продажи небольших вейп-шопов и киосков с никотиносодержащей продукцией. Несколько свежих объявлений размещены на доске Avito. В первый раз тюменские бизнесмены начали продавать такой бизнес в апреле, когда Госдума начала рассматривать новые правила продажи никотиносодержащей продукции.

«Продается готовый прибыльный бизнес. Вейп-шоп, на островке в крупном магазине. Трафик от семи тысяч человек ежедневно. Огромная база проверенных лично мною поставщиков, более 100 постоянных клиентов», — говорится в одном из объявлений.

Уральская сеть вейп-шопов Zenmod в своем telegram-канале пояснила, что в июне вступила в силу часть новых правил продажи никотинсодержащей продукции. Это отразилось на ценах и, как результат, на объемах продаж. «Все жидкости для вейпов теперь маркируются и облагаются налогом. Это означает, что цены на них выросли, а объем уменьшился. Одноразовые сигареты теперь также маркируются честным знаком», — сообщает Zenmod.

Вторая часть новых правил, которая ограничит использование некоторых веществ в производстве жидкостей, вступит в силу 1 сентября. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские предприниматели уже пытались избавиться от вейп-шопов.