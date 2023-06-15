Жителям ЯНАО обещают дождливые выходные

В выходные на Ямале синоптики прогнозируют высокую вероятность осадков Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Синоптики ЯНАО прогнозируют высокую вероятность дождей в субботу и воскресенье, 17—18 июня, на всей территории округа. При этом дневная температура воздуха не поднимется выше, сообщает сервис прогноза погоды Gismeteo.

«В Салехарде 17—18 июня температура воздуха ночью составит 4-5 градусов, днем воздух прогреется до 8 градусов. В субботу и воскресенье на протяжении дня ожидаются небольшие дожди с усилением в дневное и вечернее время», — сообщают синоптики на сайте Gismeteo.

В Новом Уренгое ночью ожидаются 1-3 градуса тепла, 17 июня воздух прогреется до 8 градусов, а 18 июня до 6 градусов. Высокая вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега, ветер немного ослабеет, в субботу максимальная скорость ветра составит 12 метров в секунду, к вечеру воскресенья — 7 метров в секунду. В Ноябрьске воздух днем прогреется до 10 градусов тепла, вероятность осадков высокая. В Надыме холоднее, температура не поднимется выше шести градусов, сильный дождь ожидается вечером 17 июня.

В Тарко-Сале небольшой дождь начнется в субботу днем, и не прекратиться в воскресенье, максимальное значение температуры здесь составит 10 градусов. Такая же погода будет в Муравленко. Меньше всего осадков выпадет в Губкинском, где небольшие дожди пройдут утром и днем 17 июня, а также ночью и утром 18 июня, максимальных значений температура достигнет в субботу, воздух прогреется до 11 градусов.

Ранее URA.RU рассказало, что синоптики в ЯНАО объявили штормовое предупреждение. В Ноябрьске, Надыме и Новом Уренгое прошли осадки, сопровождающиеся усилением ветра.