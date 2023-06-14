В Новом Уренгое из-за поднявшегося ветра временно сняли с флагштока флаг Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.
«Триколор на флагштоке возле администрации города снят в связи с сильным ветром. В Новом Уренгое сохраняются неблагоприятные погодные условия: в настоящее время ветер — 16-20 метров в секунду, ожидается усиление ветра», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «НУР. Официально».
Корреспондент агентства передает, что в городе начался снегопад. Ухудшение погодных условий может продолжиться.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске молния повредила вышку связи. В Надыме ветер разорвал купол над крытым ледовым катком. На территории Ямала объявлено штормовое предупреждение. Флаг России в Новом Уренгое является самым большим в округе.
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