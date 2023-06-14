В Новом Уренгое из-за штормового ветра сняли гигантский триколор. Видео

В Новом Уренгое временно сняли флаг России из-за штормового ветра

15 июня 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое из-за снега и ветра сняли флаг России Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Новом Уренгое из-за поднявшегося ветра временно сняли с флагштока флаг Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. «Триколор на флагштоке возле администрации города снят в связи с сильным ветром. В Новом Уренгое сохраняются неблагоприятные погодные условия: в настоящее время ветер — 16-20 метров в секунду, ожидается усиление ветра», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «НУР. Официально». Корреспондент агентства передает, что в городе начался снегопад. Ухудшение погодных условий может продолжиться. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске молния повредила вышку связи. В Надыме ветер разорвал купол над крытым ледовым катком. На территории Ямала объявлено штормовое предупреждение. Флаг России в Новом Уренгое является самым большим в округе.

В Новом Уренгое из-за поднявшегося ветра временно сняли с флагштока флаг Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. «Триколор на флагштоке возле администрации города снят в связи с сильным ветром. В Новом Уренгое сохраняются неблагоприятные погодные условия: в настоящее время ветер — 16-20 метров в секунду, ожидается усиление ветра», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «НУР. Официально». Корреспондент агентства передает, что в городе начался снегопад. Ухудшение погодных условий может продолжиться. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске молния повредила вышку связи. В Надыме ветер разорвал купол над крытым ледовым катком. На территории Ямала объявлено штормовое предупреждение. Флаг России в Новом Уренгое является самым большим в округе.