14 июня 2023
13 июня 2023

В Новом Уренгое из-за штормового ветра сняли гигантский триколор. Видео

В Новом Уренгое временно сняли флаг России из-за штормового ветра
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва сити. Москва, флаг рф, триколор, флаг россии, российский, москва сити
В Новом Уренгое из-за снега и ветра сняли флаг России Фото:

В Новом Уренгое из-за поднявшегося ветра временно сняли с флагштока флаг Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

«Триколор на флагштоке возле администрации города снят в связи с сильным ветром. В Новом Уренгое сохраняются неблагоприятные погодные условия: в настоящее время ветер — 16-20 метров в секунду, ожидается усиление ветра», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «НУР. Официально».

Корреспондент агентства передает, что в городе начался снегопад. Ухудшение погодных условий может продолжиться.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске молния повредила вышку связи. В Надыме ветер разорвал купол над крытым ледовым катком. На территории Ямала объявлено штормовое предупреждение. Флаг России в Новом Уренгое является самым большим в округе.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое из-за поднявшегося ветра временно сняли с флагштока флаг Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. «Триколор на флагштоке возле администрации города снят в связи с сильным ветром. В Новом Уренгое сохраняются неблагоприятные погодные условия: в настоящее время ветер — 16-20 метров в секунду, ожидается усиление ветра», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «НУР. Официально». Корреспондент агентства передает, что в городе начался снегопад. Ухудшение погодных условий может продолжиться. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске молния повредила вышку связи. В Надыме ветер разорвал купол над крытым ледовым катком. На территории Ямала объявлено штормовое предупреждение. Флаг России в Новом Уренгое является самым большим в округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...