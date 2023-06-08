Минздрав: еще большее число россиян отравилось суррогатным сидром

В настоящее время известно, что суррогатным сидром в России отравился 101 человек. Об этом рассказали представители сообщила Минздрава России.
«Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах РФ составляет 101 человек», — передал Минздрав РИА Новости, уточнив, что в их числе находится пять несовершеннолетних и одна беременная женщина. На сегодняшний день в нескольких регионах страны 24 человека находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в Димитровграде Ульяновской области 12 человек отравились сидром в Димитровграде Ульяновской области. После этого Росалкогольрегулирование заблокировало поставки продукции «Мистер Сидр» в РФ. Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром. Роспотребнадзор назвал основные признаки алкогольного отравления.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!