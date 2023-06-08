Минздрав: еще большее число россиян отравилось суррогатным сидром

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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
По последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

В настоящее время известно, что суррогатным сидром в России отравился 101 человек. Об этом рассказали представители сообщила Минздрава России.

«Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах РФ составляет 101 человек», — передал Минздрав РИА Новости, уточнив, что в их числе находится пять несовершеннолетних и одна беременная женщина. На сегодняшний день в нескольких регионах страны 24 человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Димитровграде Ульяновской области 12 человек отравились сидром в Димитровграде Ульяновской области. После этого Росалкогольрегулирование заблокировало поставки продукции «Мистер Сидр» в РФ. Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром. Роспотребнадзор назвал основные признаки алкогольного отравления.

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В настоящее время известно, что суррогатным сидром в России отравился 101 человек. Об этом рассказали представители сообщила Минздрава России. «Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах РФ составляет 101 человек», — передал Минздрав РИА Новости, уточнив, что в их числе находится пять несовершеннолетних и одна беременная женщина. На сегодняшний день в нескольких регионах страны 24 человека находятся в тяжелом состоянии. Ранее в Димитровграде Ульяновской области 12 человек отравились сидром в Димитровграде Ульяновской области. После этого Росалкогольрегулирование заблокировало поставки продукции «Мистер Сидр» в РФ. Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром. Роспотребнадзор назвал основные признаки алкогольного отравления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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