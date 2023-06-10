Мурашко призвал бороться с алкоголизмом россиян после массового отравления сидром

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал бороться с алкоголизацией населения страны. Заявление было сделано после резонансного отравления суррогатным сидром в ряде регионов.
«Алкоголизация населения — это проблема, которую нужно решать. Алкоголь — это угроза жизни и здоровью. Я думаю, что компетентные органы разберутся с этой ситуацией», — сказал Михаил Мурашко ТАСС, отвечая на вопрос о массовом отравлении сидром.
Ранее сообщалось, что массовое отравление суррогатным сидром произошло в Ульяновской области и ряде других регионов. По информации Минздрава РФ, отравление получил 101 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина. Напиток «Мистер сидр» производила компания «Анди». Продажи ее продукции полностью заблокированы. Сам напиток «Мистер сидр» был изготовлен из спирта, украденного со склада конфискованных вещей МВД.
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