15 июня 2023

В ЯНАО построили больше домов, чем планировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Строительство. Тюмень, ипотека, строительство дома, строительство, стройка, многоэтажное строительство
В ЯНАО досрочно выполнили годовой план по вводу жилья в эксплуатацию Фото:

В ЯНАО за пять месяцев ввели в эксплуатацию вдвое больше домов, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, строители уже выполнили годовой план на 105 процентов, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«План на 2023 год, установленный для региона федеральным проектом „Жилье“ нацпроекта „Жилье и городская среда“ по вводу многоквартирных и частных домов, уже исполнен на 105 процентов. За пять месяцев в округе введено 159 тысяч квадратных метров жилья — это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Лидером в сфере жилищного строительства стал Новый Уренгой, где с начала года уже построено более 60 тысяч квадратных метров жилья, за ним следуют Губкинский и Ноябрьск. Высокие темпы роста строительства и ввода жилья в эксплуатацию обусловлены необходимостью расселения жителей аварийных домов, а также помогут стабилизировать цены на недвижимость в регионе.

Ранее URA.RU рассказало, что жителям ЯНАО, проживающим в аварийном жилье, окружные власти помогут с приобретением жилья в других регионах. По оценкам экспертов, средняя ямальская семья может накопить на новую квартиру меньше чем за три года.

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В ЯНАО за пять месяцев ввели в эксплуатацию вдвое больше домов, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, строители уже выполнили годовой план на 105 процентов, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «План на 2023 год, установленный для региона федеральным проектом „Жилье“ нацпроекта „Жилье и городская среда“ по вводу многоквартирных и частных домов, уже исполнен на 105 процентов. За пять месяцев в округе введено 159 тысяч квадратных метров жилья — это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Лидером в сфере жилищного строительства стал Новый Уренгой, где с начала года уже построено более 60 тысяч квадратных метров жилья, за ним следуют Губкинский и Ноябрьск. Высокие темпы роста строительства и ввода жилья в эксплуатацию обусловлены необходимостью расселения жителей аварийных домов, а также помогут стабилизировать цены на недвижимость в регионе. Ранее URA.RU рассказало, что жителям ЯНАО, проживающим в аварийном жилье, окружные власти помогут с приобретением жилья в других регионах. По оценкам экспертов, средняя ямальская семья может накопить на новую квартиру меньше чем за три года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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