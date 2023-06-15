15 июня 2023

«Ельцин Центр» проверила свердловская прокуратура

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Возложение цветов к памятнику Борису Ельцину. Екатеринбург, памятник ельцину, ельцин центр
О том, что ЕЦ грозит статус иноагента, стало известно накануне Фото:

До того, как попасть под проверку Минюста РФ, «Ельцин Центр» прошел через проверку областной прокуратуры. Об этом URA.RU рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов — член попечительского совета ЕЦ.

По его словам, проверка проходила в конце мая — начале июня. Как раз в это время в город приезжал директор «Ельцин Центра» Александр Дроздов. «Я общался с Александром Алексеевичем Дроздовым. Никаких нарушений в ходе [прокурорской] проверки, насколько я знаю, не было выявлено. Там все в порядке», — поделился Орлов. По его данным, проверку инициировал депутат Госдумы, Народный артист РФ Николай Бурляев.

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Про возможную смену руководства, которую широко обсуждают в telegram-каналах, Орлов высказываться не стал («это уже не моя компетенция»). «Но я считаю, что это достойный объект, который должен находиться в Екатеринбурге, который должны посещать жители и гости [города]», — отметил мэр.

О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра накануне заявил замминистра Олег Свириденко. С запросом в этот раз выступил свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее требования признать музей иноагентом озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. В администрации ЕЦ, комментируя начавшуюся проверку, заявили, что относятся к ней спокойно: оснований для признания иноагентом в центре не видят.

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До того, как попасть под проверку Минюста РФ, «Ельцин Центр» прошел через проверку областной прокуратуры. Об этом URA.RU рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов — член попечительского совета ЕЦ. По его словам, проверка проходила в конце мая — начале июня. Как раз в это время в город приезжал директор «Ельцин Центра» Александр Дроздов. «Я общался с Александром Алексеевичем Дроздовым. Никаких нарушений в ходе [прокурорской] проверки, насколько я знаю, не было выявлено. Там все в порядке», — поделился Орлов. По его данным, проверку инициировал депутат Госдумы, Народный артист РФ Николай Бурляев. Про возможную смену руководства, которую широко обсуждают в telegram-каналах, Орлов высказываться не стал («это уже не моя компетенция»). «Но я считаю, что это достойный объект, который должен находиться в Екатеринбурге, который должны посещать жители и гости [города]», — отметил мэр. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра накануне заявил замминистра Олег Свириденко. С запросом в этот раз выступил свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее требования признать музей иноагентом озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. В администрации ЕЦ, комментируя начавшуюся проверку, заявили, что относятся к ней спокойно: оснований для признания иноагентом в центре не видят.
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