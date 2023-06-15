«Ельцин Центр» проверила свердловская прокуратура

16 июня 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

О том, что ЕЦ грозит статус иноагента, стало известно накануне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До того, как попасть под проверку Минюста РФ, «Ельцин Центр» прошел через проверку областной прокуратуры. Об этом URA.RU рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов — член попечительского совета ЕЦ. По его словам, проверка проходила в конце мая — начале июня. Как раз в это время в город приезжал директор «Ельцин Центра» Александр Дроздов. «Я общался с Александром Алексеевичем Дроздовым. Никаких нарушений в ходе [прокурорской] проверки, насколько я знаю, не было выявлено. Там все в порядке», — поделился Орлов. По его данным, проверку инициировал депутат Госдумы, Народный артист РФ Николай Бурляев. Новость по теме В Кремле отреагировали на угрозу признания Ельцин Центра иноагентом Про возможную смену руководства, которую широко обсуждают в telegram-каналах, Орлов высказываться не стал («это уже не моя компетенция»). «Но я считаю, что это достойный объект, который должен находиться в Екатеринбурге, который должны посещать жители и гости [города]», — отметил мэр. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра накануне заявил замминистра Олег Свириденко. С запросом в этот раз выступил свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее требования признать музей иноагентом озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. В администрации ЕЦ, комментируя начавшуюся проверку, заявили, что относятся к ней спокойно: оснований для признания иноагентом в центре не видят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До того, как попасть под проверку Минюста РФ, «Ельцин Центр» прошел через проверку областной прокуратуры. Об этом URA.RU рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов — член попечительского совета ЕЦ. По его словам, проверка проходила в конце мая — начале июня. Как раз в это время в город приезжал директор «Ельцин Центра» Александр Дроздов. «Я общался с Александром Алексеевичем Дроздовым. Никаких нарушений в ходе [прокурорской] проверки, насколько я знаю, не было выявлено. Там все в порядке», — поделился Орлов. По его данным, проверку инициировал депутат Госдумы, Народный артист РФ Николай Бурляев. Про возможную смену руководства, которую широко обсуждают в telegram-каналах, Орлов высказываться не стал («это уже не моя компетенция»). «Но я считаю, что это достойный объект, который должен находиться в Екатеринбурге, который должны посещать жители и гости [города]», — отметил мэр. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра накануне заявил замминистра Олег Свириденко. С запросом в этот раз выступил свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее требования признать музей иноагентом озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. В администрации ЕЦ, комментируя начавшуюся проверку, заявили, что относятся к ней спокойно: оснований для признания иноагентом в центре не видят.