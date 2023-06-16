В Екатеринбурге спортсмены от 6 до 69 лет устроили борьбу в экстремальном спорте. Фото

В Екатеринбурге прошел «Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme»

16 июня 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

На «Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme» съехались свердловчане и челябинцы Фото: Московец Илья © URA.RU Мастера съехались в Екатеринбург, чтобы определить, кто является лучшим в экстремальном виде спорта. Среди ярких участников — пенсионер Анатолий, которому в этом году исполнилось 69 лет. Оценить трюки спортсменов на самокате, скейтборде и ВМХ отправился корреспондент URA.RU. «Выступают у нас здесь в основном спортсмены из Екатеринбурга, ближайших городов и Челябинской области. Задача была такая — собрать как можно больше детей и отметить каждого в своей категории, всего их было семь в одном виде спорта. Я бы сказал, что ребята показывают отличные результаты несмотря на то, что соревнования такого рода в Екатеринбурге проходят впервые в этом году», — рассказал URA.RU автор проекта RCC Extreme, главный тренер Свердловской области по BMX-фристайлу Андрей Белов. По его словам, участники хорошо владеют самокатом, скейтбордом и велосипедом. «Думаю, это все благодаря появлению парка», — отметил Белов. «Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme» проходил на площадке RCC Extreme, которая располагается у КРК «Уралец». Заявиться мог любой желающий. Самым младшим участником стал шестилетний мальчик, самому старшему конкурсанту оказалось 69 лет. «У нас на работе в РТРС „Свердловский ОРТПЦ“ (подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети — прим. URA.RU) товарищ увлекался, я проникся этой идеей. Летом будет четыре года, как этим занимаюсь. Учусь пока красиво кататься, сегодня настрой боевой — надо хорошо прокатиться», — признался 69-летний Анатолий. По его словам, родные сначала отрицательно относились к его хобби, но сейчас не возражают и поддерживают. Участников оценивали по ряду критериев: высота выполнения трюка, качество, чистота и количество элементов. Всего заявилось порядка 100 человек. Кроме городского кубка у команды RCC Extreme в планах есть и другие состязания. «У нас планируется еще два соревнования: 15 июля — Чемпионат Свердловской области по BMX-фристайлу и в День города — Чемпионат по BMX-фристайлу. Кстати, попробуем новый креатив 19 августа — у нас будет сборная Екатеринбурга против международной сборной», — анонсировал Белов. Ранее в Екатеринбурге прошли соревнования по BMX-фристайлу. Среди участников были гости из Московской, Самарской, Тюменской и Свердловская областей, а также Санкт-Петербурга и Беларуси. Они боролись за звание мастера спорта. Скейт-парк RCC EXTREME открылся в июле 2022 года, где выступили блогер Эльдар Джарахов, рэперы ST и Feduk. На открытие летнего сезона 2023 года концерты дали музыканты Macan (Андрей Косолапов) и Ваня Дмитриенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мастера съехались в Екатеринбург, чтобы определить, кто является лучшим в экстремальном виде спорта. Среди ярких участников — пенсионер Анатолий, которому в этом году исполнилось 69 лет. Оценить трюки спортсменов на самокате, скейтборде и ВМХ отправился корреспондент URA.RU. «Выступают у нас здесь в основном спортсмены из Екатеринбурга, ближайших городов и Челябинской области. Задача была такая — собрать как можно больше детей и отметить каждого в своей категории, всего их было семь в одном виде спорта. Я бы сказал, что ребята показывают отличные результаты несмотря на то, что соревнования такого рода в Екатеринбурге проходят впервые в этом году», — рассказал URA.RU автор проекта RCC Extreme, главный тренер Свердловской области по BMX-фристайлу Андрей Белов. По его словам, участники хорошо владеют самокатом, скейтбордом и велосипедом. «Думаю, это все благодаря появлению парка», — отметил Белов. «Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme» проходил на площадке RCC Extreme, которая располагается у КРК «Уралец». Заявиться мог любой желающий. Самым младшим участником стал шестилетний мальчик, самому старшему конкурсанту оказалось 69 лет. «У нас на работе в РТРС „Свердловский ОРТПЦ“ (подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети — прим. URA.RU) товарищ увлекался, я проникся этой идеей. Летом будет четыре года, как этим занимаюсь. Учусь пока красиво кататься, сегодня настрой боевой — надо хорошо прокатиться», — признался 69-летний Анатолий. По его словам, родные сначала отрицательно относились к его хобби, но сейчас не возражают и поддерживают. Участников оценивали по ряду критериев: высота выполнения трюка, качество, чистота и количество элементов. Всего заявилось порядка 100 человек. Кроме городского кубка у команды RCC Extreme в планах есть и другие состязания. «У нас планируется еще два соревнования: 15 июля — Чемпионат Свердловской области по BMX-фристайлу и в День города — Чемпионат по BMX-фристайлу. Кстати, попробуем новый креатив 19 августа — у нас будет сборная Екатеринбурга против международной сборной», — анонсировал Белов. Ранее в Екатеринбурге прошли соревнования по BMX-фристайлу. Среди участников были гости из Московской, Самарской, Тюменской и Свердловская областей, а также Санкт-Петербурга и Беларуси. Они боролись за звание мастера спорта. Скейт-парк RCC EXTREME открылся в июле 2022 года, где выступили блогер Эльдар Джарахов, рэперы ST и Feduk. На открытие летнего сезона 2023 года концерты дали музыканты Macan (Андрей Косолапов) и Ваня Дмитриенко.