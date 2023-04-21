21 апреля 2023

Macan и Ваня Дмитриенко зажгли в крупнейшем скейт-парке на Урале. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme и концерт в честь открытия нового скейтпарка возле КРК «Уралец». Екатеринбург
На концерт в скейт-парк пришли тысячи горожан (архивное фото) Фото:

Музыканты Macan (Андрей Косолапов) и Ваня Дмитриенко 22 апреля выступили на открытии крупнейшего на Урале скейт-парка RCC EXTREME в Екатеринбурге. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Ваня Дмитриенко вышел на сцену первым, фанаты в один голос скандировали строчки его хита „Венера-Юпитер“. После него поднялся Macan, он исполнил треки „Кино“, „За всех“ и „Пополам“», — передает журналист агентства.

Звезды выступили на открытии крупнейшего скейт-парка RCC EXTREME возле КРК «Уралец». На площадке весь день работали фотозоны, фуд-корты, зона уличных танцев и свободного граффити, где каждый мог создать арт-объект под присмотром опытных художников.

Крупнейший на Урале скейт-парк впервые открыли в 2022 году. Тогда на мероприятии выступали рэперы Feduk (Федор Инсаров) и Эльдар Джарахов. Со сцены к уральцам обращался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. После этого прошли соревнования в разных дисциплинах.

Ранее URA.RU писало, что молодые звезды Macan и Дмитриенко приедут в уральскую столицу. Здесь они выступают с бесплатным концертом.

Macan и Ваня Дмитриенко зажгли в скейт-парке RCC EXTREME 22 апреля 2023: фото, видео
Первым на сцену вышел Ваня Дмитриенко
Фото:
Macan и Ваня Дмитриенко зажгли в скейт-парке RCC EXTREME 22 апреля 2023: фото, видео
Тысячи уральцев не испугались дождя и пришли на концерт
Фото:
Macan и Ваня Дмитриенко зажгли в скейт-парке RCC EXTREME 22 апреля 2023: фото, видео
Молодой артист спел хит «Венера-Юпитер»
Фото:
Macan и Ваня Дмитриенко зажгли в скейт-парке RCC EXTREME 22 апреля 2023: фото, видео
Фото:
Macan и Ваня Дмитриенко зажгли в скейт-парке RCC EXTREME 22 апреля 2023: фото, видео
Эффектное появление репера Macan на сцене
Фото:

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Музыканты Macan (Андрей Косолапов) и Ваня Дмитриенко 22 апреля выступили на открытии крупнейшего на Урале скейт-парка RCC EXTREME в Екатеринбурге. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Ваня Дмитриенко вышел на сцену первым, фанаты в один голос скандировали строчки его хита „Венера-Юпитер“. После него поднялся Macan, он исполнил треки „Кино“, „За всех“ и „Пополам“», — передает журналист агентства. Звезды выступили на открытии крупнейшего скейт-парка RCC EXTREME возле КРК «Уралец». На площадке весь день работали фотозоны, фуд-корты, зона уличных танцев и свободного граффити, где каждый мог создать арт-объект под присмотром опытных художников. Крупнейший на Урале скейт-парк впервые открыли в 2022 году. Тогда на мероприятии выступали рэперы Feduk (Федор Инсаров) и Эльдар Джарахов. Со сцены к уральцам обращался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. После этого прошли соревнования в разных дисциплинах. Ранее URA.RU писало, что молодые звезды Macan и Дмитриенко приедут в уральскую столицу. Здесь они выступают с бесплатным концертом.
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