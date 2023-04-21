Macan и Ваня Дмитриенко зажгли в крупнейшем скейт-парке на Урале. Фото, видео

22 апреля 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

На концерт в скейт-парк пришли тысячи горожан (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Музыканты Macan (Андрей Косолапов) и Ваня Дмитриенко 22 апреля выступили на открытии крупнейшего на Урале скейт-парка RCC EXTREME в Екатеринбурге. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Ваня Дмитриенко вышел на сцену первым, фанаты в один голос скандировали строчки его хита „Венера-Юпитер“. После него поднялся Macan, он исполнил треки „Кино“, „За всех“ и „Пополам“», — передает журналист агентства. Звезды выступили на открытии крупнейшего скейт-парка RCC EXTREME возле КРК «Уралец». На площадке весь день работали фотозоны, фуд-корты, зона уличных танцев и свободного граффити, где каждый мог создать арт-объект под присмотром опытных художников. Крупнейший на Урале скейт-парк впервые открыли в 2022 году. Тогда на мероприятии выступали рэперы Feduk (Федор Инсаров) и Эльдар Джарахов. Со сцены к уральцам обращался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. После этого прошли соревнования в разных дисциплинах. Ранее URA.RU писало, что молодые звезды Macan и Дмитриенко приедут в уральскую столицу. Здесь они выступают с бесплатным концертом. Первым на сцену вышел Ваня Дмитриенко Фото: Михаил Фурманов © URA.RU Тысячи уральцев не испугались дождя и пришли на концерт Фото: Михаил Фурманов © URA.RU Молодой артист спел хит «Венера-Юпитер» Фото: Владислав Панченко © URA.RU Фото: Михаил Фурманов © URA.RU Эффектное появление репера Macan на сцене Фото: Михаил Фурманов © URA.RU

Музыканты Macan (Андрей Косолапов) и Ваня Дмитриенко 22 апреля выступили на открытии крупнейшего на Урале скейт-парка RCC EXTREME в Екатеринбурге. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Ваня Дмитриенко вышел на сцену первым, фанаты в один голос скандировали строчки его хита „Венера-Юпитер“. После него поднялся Macan, он исполнил треки „Кино“, „За всех“ и „Пополам“», — передает журналист агентства. Звезды выступили на открытии крупнейшего скейт-парка RCC EXTREME возле КРК «Уралец». На площадке весь день работали фотозоны, фуд-корты, зона уличных танцев и свободного граффити, где каждый мог создать арт-объект под присмотром опытных художников. Крупнейший на Урале скейт-парк впервые открыли в 2022 году. Тогда на мероприятии выступали рэперы Feduk (Федор Инсаров) и Эльдар Джарахов. Со сцены к уральцам обращался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. После этого прошли соревнования в разных дисциплинах. Ранее URA.RU писало, что молодые звезды Macan и Дмитриенко приедут в уральскую столицу. Здесь они выступают с бесплатным концертом.