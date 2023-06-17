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Жителей Кургана напугал голый маньяк

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, улица, поселок, село, дачи
Мужчина пугает жителей садового кооператива Фото:

В садовом товариществе «Юбилейный» Курганской области разгуливает голый мужчина. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

«Пару дней назад возвращалась с дочкой с дачи. Проходя СНТ „Юбилейный“ на дороге, ведущей к парому, нам встретился голый мужик, стоящий посреди дороги. Слава богу, дочь не увидела его», — рассказала в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница.

Автор сообщения добавила, что мужчина сразу убежал, но другие соседи видели его снова. По ее словам, человек выбегает из дома со светло-зеленым забором, который находится напротив ворот садового товарищества.

«Очень много детей там ходят на дачи. Прошу родителей не отпускать детей одних. Страшно», — пояснила местная жительница.

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В садовом товариществе «Юбилейный» Курганской области разгуливает голый мужчина. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. «Пару дней назад возвращалась с дочкой с дачи. Проходя СНТ „Юбилейный“ на дороге, ведущей к парому, нам встретился голый мужик, стоящий посреди дороги. Слава богу, дочь не увидела его», — рассказала в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница. Автор сообщения добавила, что мужчина сразу убежал, но другие соседи видели его снова. По ее словам, человек выбегает из дома со светло-зеленым забором, который находится напротив ворот садового товарищества. «Очень много детей там ходят на дачи. Прошу родителей не отпускать детей одних. Страшно», — пояснила местная жительница.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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