Жителей Кургана напугал голый маньяк

18 июня 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Мужчина пугает жителей садового кооператива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В садовом товариществе «Юбилейный» Курганской области разгуливает голый мужчина. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. «Пару дней назад возвращалась с дочкой с дачи. Проходя СНТ „Юбилейный“ на дороге, ведущей к парому, нам встретился голый мужик, стоящий посреди дороги. Слава богу, дочь не увидела его», — рассказала в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница. Автор сообщения добавила, что мужчина сразу убежал, но другие соседи видели его снова. По ее словам, человек выбегает из дома со светло-зеленым забором, который находится напротив ворот садового товарищества. «Очень много детей там ходят на дачи. Прошу родителей не отпускать детей одних. Страшно», — пояснила местная жительница.

В садовом товариществе «Юбилейный» Курганской области разгуливает голый мужчина. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. «Пару дней назад возвращалась с дочкой с дачи. Проходя СНТ „Юбилейный“ на дороге, ведущей к парому, нам встретился голый мужик, стоящий посреди дороги. Слава богу, дочь не увидела его», — рассказала в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница. Автор сообщения добавила, что мужчина сразу убежал, но другие соседи видели его снова. По ее словам, человек выбегает из дома со светло-зеленым забором, который находится напротив ворот садового товарищества. «Очень много детей там ходят на дачи. Прошу родителей не отпускать детей одних. Страшно», — пояснила местная жительница.