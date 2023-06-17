Жителей Кургана напугал голый маньяк

В садовом товариществе «Юбилейный» Курганской области разгуливает голый мужчина. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
«Пару дней назад возвращалась с дочкой с дачи. Проходя СНТ „Юбилейный“ на дороге, ведущей к парому, нам встретился голый мужик, стоящий посреди дороги. Слава богу, дочь не увидела его», — рассказала в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница.
Автор сообщения добавила, что мужчина сразу убежал, но другие соседи видели его снова. По ее словам, человек выбегает из дома со светло-зеленым забором, который находится напротив ворот садового товарищества.
«Очень много детей там ходят на дачи. Прошу родителей не отпускать детей одних. Страшно», — пояснила местная жительница.
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