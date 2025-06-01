Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе в июне

В июне россиян ожидает трехдневная рабочая неделя: с 12 по 15 июня в стране будут длительные выходные, приуроченные ко Дню России. Об этом сообщила эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина. По ее словам, длительный отдых связан с переносом праздничных дней.
«8 марта в 2025 году выпало на субботу, этот выходной день был перенесен на 13 июня. 12 июня — День России, выходной по случаю праздника. 14-15 июня — стандартные выходные», — заявила Лопатина ТАСС.
Она добавила, что 11 июня, накануне праздника, станет сокращенным рабочим днем: сотрудники смогут уйти домой на час раньше. Таким образом, россияне получат четыре выходных подряд — с четверга по воскресенье.
День России — государственный праздник, символизирующий суверенитет страны. В 2024 году 67% россиян, опрошенных ВЦИОМ, поддержали официальное его празднование. Праздник отмечается 12 июня — в этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР, что стало шагом к распаду СССР.
12 июня 1991 года прошли выборы президента, и этот день стал нерабочим. Официально праздник был признан в 1992 году, а в 1994 году ему дали название "День принятия Декларации о суверенитете". В 2002 году он получил современное название "День России". Традиционно в этот день президент страны вручает награды, а по всей стране проходят фестивали и акции. Особой популярностью праздник пользуется у молодоженов, организующих свадьбы на длинные выходные. Программа мероприятий на 2025 год будет обнародована позднее, а актуальную информацию можно найти на сайтах местных администраций.
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