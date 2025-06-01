Юрист Иващенко: старые квитанции об оплате ЖКУ стоит копить

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Юрист объяснил, зачем сохранять квитанции об оплате коммунальных услуг
Юрист объяснил, зачем сохранять квитанции об оплате коммунальных услуг Фото:

Хранить квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг по закону нужно минимум три года, однако юристы советуют делать это дольше. Документы могут пригодиться не только для подтверждения отсутствия долгов, но и для решения важных судебных споров. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

«Рекомендуем хранить квитанции как минимум три года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться. Квитанции помогают доказать факт оплаты, период проживания в квартире, а также несение расходов при алиментных обязательствах и других важных делах», — сообщила Иващенко в интервью агентству «Прайм». 

По закону банк обязан выдавать плательщику бумажные или электронные квитанции и хранить документы об оплате не менее трех лет, что совпадает со сроком исковой давности для коммунальных долгов. Важно, чтобы в квитанции были указаны назначение и период платежа — это поможет избежать списания средств на погашение старых долгов. Юрист также советует оплачивать услуги ЖКХ с личных счетов или карт, чтобы сохранить доказательства оплаты в личном кабинете банка.

Ранее эксперты отмечали, что проверить наличие задолженности по оплате коммунальных услуг можно через портал «Госуслуги», систему ГИС ЖКХ, управляющую компанию или онлайн-сервисы крупнейших банков. При возникновении спорных начислений собственники жилья могут обратиться за разъяснениями в управляющую организацию, а при необходимости — подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

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Хранить квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг по закону нужно минимум три года, однако юристы советуют делать это дольше. Документы могут пригодиться не только для подтверждения отсутствия долгов, но и для решения важных судебных споров. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко. «Рекомендуем хранить квитанции как минимум три года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться. Квитанции помогают доказать факт оплаты, период проживания в квартире, а также несение расходов при алиментных обязательствах и других важных делах», — сообщила Иващенко в интервью агентству «Прайм».  По закону банк обязан выдавать плательщику бумажные или электронные квитанции и хранить документы об оплате не менее трех лет, что совпадает со сроком исковой давности для коммунальных долгов. Важно, чтобы в квитанции были указаны назначение и период платежа — это поможет избежать списания средств на погашение старых долгов. Юрист также советует оплачивать услуги ЖКХ с личных счетов или карт, чтобы сохранить доказательства оплаты в личном кабинете банка. Ранее эксперты отмечали, что проверить наличие задолженности по оплате коммунальных услуг можно через портал «Госуслуги», систему ГИС ЖКХ, управляющую компанию или онлайн-сервисы крупнейших банков. При возникновении спорных начислений собственники жилья могут обратиться за разъяснениями в управляющую организацию, а при необходимости — подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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