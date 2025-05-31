В России резко подорожает бензин

Летом 2025 года стоимость бензина на российских автозаправках вырастет примерно в два раза быстрее, чем в среднем за месяц. Об этом сообщила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.
«В прошлом году цена на бензин в летний период по сравнению с маем увеличилась на 1,5%, что почти в два раза превышает среднемесячный темп роста 2024 года. Вероятней всего, та же тенденция сохранится летом 2025 года», — сказала Благова в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт объяснила, что основная причина ускоренного роста стоимости топлива — сезонный всплеск спроса, так как именно летом в период отпусков значительное число семей отправляется в автопутешествия, расходуя топливо на дальние поездки. Дополнительно в летние месяцы наблюдается увеличение числа поездок на автомобилях в выходные и праздничные дни, что также способствует повышению потребления бензина.
По оценке Благовой, после завершения сезона отпусков подорожание бензина продолжится, но его темпы будут определяться другими причинами. В частности, с начала 2026 года ожидается повышение акциза на автомобильное топливо на 4% по сравнению с 2025 годом. Кроме этого, на рынок могут повлиять изменения геополитической обстановки и налоговой нагрузки внутри страны, что также найдет отражение в стоимости топлива для потребителей.
Согласно информации Росстата, в среднем стоимость бензина марки АИ-92 составила 56,97 рубля за литр, а АИ-95 — 61,29 рубля за литр. Эти показатели превышают значения апреля на 0,39% и 0,48% соответственно. При этом отмечается значительная разница в ценах на различных автозаправочных станциях в течение месяца. Как свидетельствуют данные статистики за прошлый год, в среднем темпы роста цен на бензин не превышают уровень инфляции, однако в летние месяцы они практически совпадают с инфляционными показателями.
Ранее в социальных сетях появились сообщения, утверждающие, что граждане России якобы имеют возможность вернуть 35% от стоимости топлива при заправке на автозаправочных станциях, что позволит приобретать бензин по цене 41 рубль за литр. Для получения подобного кешбэка предлагается перейти по определенной ссылке и оформить банковскую карту. Однако, как стало известно URA.RU в рамках проекта «Лапша Медиа», эта ссылка, вероятно, является фишинговой и может представлять угрозу безопасности пользователей.
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