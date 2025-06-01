ВСУ потеряли больше 200 тысяч военных за 2025 год

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В зоне ответственности группировки войск «Центр» потери ВСУ за пять месяцев составили 69 тысяч человек
В зоне ответственности группировки войск «Центр» потери ВСУ за пять месяцев составили 69 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тысяч человек. Это следует из данных еженедельных и суточных сводок Минобороны РФ.

«За январь — май 2025 года потери ВСУ в зоне ответственности группировки „Центр“ составили около 69,2 тысячи человек, в зоне группировки „Север“ — порядка 42,9 тысячи, „Запад“ — 40,5 тысячи, „Юг“ — 36,6 тысячи, „Восток“ — 23,9 тысячи, „Днепр“ — 10,6 тысячи», — следует из данных. Их опубликовал ТАСС. 

Ранее команда аналитиков LostArmour опубликовала отчет о потерях украинской армии с начала специальной военной операции. В базе данных указаны как подтвержденные гибели, так и солдаты, числящиеся пропавшими без вести, а также некрологи из украинских источников. С начала СВО общие потери ВСУ составили более 130 тысяч человек: 68 578 случаев подтверждены некрологами, 61 825 военнослужащих числятся пропавшими. При этом аналитики отметили, что фактические потери могут быть значительно выше, передает «Общественная служба новостей».

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Потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тысяч человек. Это следует из данных еженедельных и суточных сводок Минобороны РФ. «За январь — май 2025 года потери ВСУ в зоне ответственности группировки „Центр“ составили около 69,2 тысячи человек, в зоне группировки „Север“ — порядка 42,9 тысячи, „Запад“ — 40,5 тысячи, „Юг“ — 36,6 тысячи, „Восток“ — 23,9 тысячи, „Днепр“ — 10,6 тысячи», — следует из данных. Их опубликовал ТАСС.  Ранее команда аналитиков LostArmour опубликовала отчет о потерях украинской армии с начала специальной военной операции. В базе данных указаны как подтвержденные гибели, так и солдаты, числящиеся пропавшими без вести, а также некрологи из украинских источников. С начала СВО общие потери ВСУ составили более 130 тысяч человек: 68 578 случаев подтверждены некрологами, 61 825 военнослужащих числятся пропавшими. При этом аналитики отметили, что фактические потери могут быть значительно выше, передает «Общественная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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