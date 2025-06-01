ВСУ потеряли больше 200 тысяч военных за 2025 год

Потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тысяч человек. Это следует из данных еженедельных и суточных сводок Минобороны РФ.
«За январь — май 2025 года потери ВСУ в зоне ответственности группировки „Центр“ составили около 69,2 тысячи человек, в зоне группировки „Север“ — порядка 42,9 тысячи, „Запад“ — 40,5 тысячи, „Юг“ — 36,6 тысячи, „Восток“ — 23,9 тысячи, „Днепр“ — 10,6 тысячи», — следует из данных. Их опубликовал ТАСС.
Ранее команда аналитиков LostArmour опубликовала отчет о потерях украинской армии с начала специальной военной операции. В базе данных указаны как подтвержденные гибели, так и солдаты, числящиеся пропавшими без вести, а также некрологи из украинских источников. С начала СВО общие потери ВСУ составили более 130 тысяч человек: 68 578 случаев подтверждены некрологами, 61 825 военнослужащих числятся пропавшими. При этом аналитики отметили, что фактические потери могут быть значительно выше, передает «Общественная служба новостей».
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