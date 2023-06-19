ЛДПР выдвинула кандидата на пост губернатора Тюменской области. Инсайд URA.RU подтвердился

ЛДПР выдвинула ямальца Садовникова в кандидаты на должность губернатора Тюменской области

19 июня 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

ЛДПР официально заявила об участии Садовникова в выборах губернатора Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тюменская ЛДПР единогласным решением утвердила ямальца Дениса Садовникова в качестве кандидата на пост главы Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба реготделения в своих соцсетях. «Единогласным решением партийцев конференция утвердила Дениса Садовникова в качестве кандидата от ЛДПР на пост главы Тюменской области», — говорится в сообщении. В его поддержку координаторы югорского и ямальского отделений партии Евгений Данников и Андрей Кузнецов направили письма в заксобрание региона. «Мы одной слаженной командой защищаем интересы всей нашей большой Тюменской области. И то, что наш кандидат — представитель Ямала — лишь подтверждает нашу позицию», — отметил координатор реготделения Евгений Марков. Ранее источники URA.RU сообщали, что лидер отделения ЛДПР в Тюмени Владимир Сысоев хотел выдвинуть в губернаторы депутата из ЯНАО Дениса Садовникова. По информации инсайдеров, он специально предложил слабого кандидата в соперники действующему губернатору Александру Моору, чтобы не портить отношения с правительством. Представители тюменской ЛДПР с кандидатом в губернаторы области Денисом Садовниковым Пресс-служба Тюменского регионального отделения ЛДПР

Тюменская ЛДПР единогласным решением утвердила ямальца Дениса Садовникова в качестве кандидата на пост главы Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба реготделения в своих соцсетях. «Единогласным решением партийцев конференция утвердила Дениса Садовникова в качестве кандидата от ЛДПР на пост главы Тюменской области», — говорится в сообщении. В его поддержку координаторы югорского и ямальского отделений партии Евгений Данников и Андрей Кузнецов направили письма в заксобрание региона. «Мы одной слаженной командой защищаем интересы всей нашей большой Тюменской области. И то, что наш кандидат — представитель Ямала — лишь подтверждает нашу позицию», — отметил координатор реготделения Евгений Марков. Ранее источники URA.RU сообщали, что лидер отделения ЛДПР в Тюмени Владимир Сысоев хотел выдвинуть в губернаторы депутата из ЯНАО Дениса Садовникова. По информации инсайдеров, он специально предложил слабого кандидата в соперники действующему губернатору Александру Моору, чтобы не портить отношения с правительством.