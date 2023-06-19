ЛДПР выдвинула кандидата на пост губернатора Тюменской области. Инсайд URA.RU подтвердился

ЛДПР выдвинула ямальца Садовникова в кандидаты на должность губернатора Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд ЛДПР. Москва, слуцкий леонид, слуцкий, значек лдпр
ЛДПР официально заявила об участии Садовникова в выборах губернатора Фото:

Тюменская ЛДПР единогласным решением утвердила ямальца Дениса Садовникова в качестве кандидата на пост главы Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба реготделения в своих соцсетях.

«Единогласным решением партийцев конференция утвердила Дениса Садовникова в качестве кандидата от ЛДПР на пост главы Тюменской области», — говорится в сообщении. В его поддержку координаторы югорского и ямальского отделений партии Евгений Данников и Андрей Кузнецов направили письма в заксобрание региона.

«Мы одной слаженной командой защищаем интересы всей нашей большой Тюменской области. И то, что наш кандидат — представитель Ямала — лишь подтверждает нашу позицию», — отметил координатор реготделения Евгений Марков.

Ранее источники URA.RU сообщали, что лидер отделения ЛДПР в Тюмени Владимир Сысоев хотел выдвинуть в губернаторы депутата из ЯНАО Дениса Садовникова. По информации инсайдеров, он специально предложил слабого кандидата в соперники действующему губернатору Александру Моору, чтобы не портить отношения с правительством.

Представители тюменской ЛДПР с кандидатом в губернаторы области Денисом Садовниковым
Представители тюменской ЛДПР с кандидатом в губернаторы области Денисом Садовниковым

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская ЛДПР единогласным решением утвердила ямальца Дениса Садовникова в качестве кандидата на пост главы Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба реготделения в своих соцсетях. «Единогласным решением партийцев конференция утвердила Дениса Садовникова в качестве кандидата от ЛДПР на пост главы Тюменской области», — говорится в сообщении. В его поддержку координаторы югорского и ямальского отделений партии Евгений Данников и Андрей Кузнецов направили письма в заксобрание региона. «Мы одной слаженной командой защищаем интересы всей нашей большой Тюменской области. И то, что наш кандидат — представитель Ямала — лишь подтверждает нашу позицию», — отметил координатор реготделения Евгений Марков. Ранее источники URA.RU сообщали, что лидер отделения ЛДПР в Тюмени Владимир Сысоев хотел выдвинуть в губернаторы депутата из ЯНАО Дениса Садовникова. По информации инсайдеров, он специально предложил слабого кандидата в соперники действующему губернатору Александру Моору, чтобы не портить отношения с правительством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...