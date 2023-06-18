Жители ЯНАО не могут найти в аптеках важный препарат для лечения дефицита железа

Жители ЯНАО не могут найти в аптеках таблетки для лечения дефицита железа «Феррум лек»

Жители города не могут найти в аптеках таблетки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) столкнулись с тем, что не могут найти в аптеках важный препарат для лечения дефицита железа «Феррум лек», который назначают, в том числе и беременным. Об этом агентству сообщили несколько ямальцев.

«Назначили препарат маме после сдачи анализов. Зашел в три аптеки, но таблеток нигде нет. Фармацевты предлагают только аналоги, почему нет в наличии тоже не сказали», — рассказал Иван.

С аналогичной проблемой столкнулась и беременная жительница Нового Уренгоя Анна. «Врач по анализам назначил препарат, но предупредил, что в аптеках его может не быть. Так и случилось. Пришлось брать другие таблетки», — уточнила девушка.

Агентство проверило сайты популярных аптек в городе. Так, препарата не оказалось в аптеках «Сканер», «Аптека со склада» и «Экона». В аптеке «Ригла» говорится, что таблетки доступны в ограниченном количестве. При этом в аптеках есть раствор «Феррум Лек» в ампулах.

Ранее сообщалось, что из аптек Надыма пропали препараты для лечения щитовидной железы. Ямалец не мог найти пропицил и мерказолил медикаменты немецкого и российского производства.