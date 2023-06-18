18 июня 2023
17 июня 2023

Жители ЯНАО не могут найти в аптеках важный препарат для лечения дефицита железа

Жители ЯНАО не могут найти в аптеках таблетки для лечения дефицита железа «Феррум лек»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекарства.Таблетки. Курган, таблетки, лекарства, аспирин, бад, болезнь, пилюли, болезнь, витамины, фармацевтика, больничный, домашняя аптечка, фарма, драже
Жители города не могут найти в аптеках таблетки Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) столкнулись с тем, что не могут найти в аптеках важный препарат для лечения дефицита железа «Феррум лек», который назначают, в том числе и беременным. Об этом агентству сообщили несколько ямальцев.

«Назначили препарат маме после сдачи анализов. Зашел в три аптеки, но таблеток нигде нет. Фармацевты предлагают только аналоги, почему нет в наличии тоже не сказали», — рассказал Иван.

С аналогичной проблемой столкнулась и беременная жительница Нового Уренгоя Анна. «Врач по анализам назначил препарат, но предупредил, что в аптеках его может не быть. Так и случилось. Пришлось брать другие таблетки», — уточнила девушка.

Агентство проверило сайты популярных аптек в городе. Так, препарата не оказалось в аптеках «Сканер», «Аптека со склада» и «Экона». В аптеке «Ригла» говорится, что таблетки доступны в ограниченном количестве. При этом в аптеках есть раствор «Феррум Лек» в ампулах.

Ранее сообщалось, что из аптек Надыма пропали препараты для лечения щитовидной железы. Ямалец не мог найти пропицил и мерказолил медикаменты немецкого и российского производства.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) столкнулись с тем, что не могут найти в аптеках важный препарат для лечения дефицита железа «Феррум лек», который назначают, в том числе и беременным. Об этом агентству сообщили несколько ямальцев. «Назначили препарат маме после сдачи анализов. Зашел в три аптеки, но таблеток нигде нет. Фармацевты предлагают только аналоги, почему нет в наличии тоже не сказали», — рассказал Иван. С аналогичной проблемой столкнулась и беременная жительница Нового Уренгоя Анна. «Врач по анализам назначил препарат, но предупредил, что в аптеках его может не быть. Так и случилось. Пришлось брать другие таблетки», — уточнила девушка. Агентство проверило сайты популярных аптек в городе. Так, препарата не оказалось в аптеках «Сканер», «Аптека со склада» и «Экона». В аптеке «Ригла» говорится, что таблетки доступны в ограниченном количестве. При этом в аптеках есть раствор «Феррум Лек» в ампулах. Ранее сообщалось, что из аптек Надыма пропали препараты для лечения щитовидной железы. Ямалец не мог найти пропицил и мерказолил медикаменты немецкого и российского производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...