01 апреля 2023
31 марта 2023
30 марта 2023

Из аптек ЯНАО пропали препараты для лечения щитовидки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аптеках Надыма жители не могут найти препараты пропицил и мерказолил для лечения щитовидки Фото:

В аптеках Надыма (ЯНАО) жители не могут найти гормональные препараты для лечения заболеваний щитовидной железы — пропицил (Германия) и мерказолил (Россия). О проблеме сообщил общественник Игорь Заборовский.

«Срочно нужен препарат пропицил, в аптеках его нет. В крайнем случае мерказолил, его тоже нет в наличии, под заказ придет только через неделю», — написал Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к посту жители посоветовали воспользоваться аналогом данных препаратов — тирозолом. Но этот препарат может вызвать аллергическую реакцию и подходит не всем.

«Пришлось сидеть на тирозоле, сначала была аллергия, потом прошла», — поделилась Надежда. «Такая же история», — ответил ей Игорь.

Ранее URA.RU рассказало, что из аптек ЯНАО исчезло лекарство от эпилепсии. Проблемой заинтересовалась депутат окружного Заксобрания Надежда Гудкова.

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Фото:

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В аптеках Надыма (ЯНАО) жители не могут найти гормональные препараты для лечения заболеваний щитовидной железы — пропицил (Германия) и мерказолил (Россия). О проблеме сообщил общественник Игорь Заборовский. «Срочно нужен препарат пропицил, в аптеках его нет. В крайнем случае мерказолил, его тоже нет в наличии, под заказ придет только через неделю», — написал Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к посту жители посоветовали воспользоваться аналогом данных препаратов — тирозолом. Но этот препарат может вызвать аллергическую реакцию и подходит не всем. «Пришлось сидеть на тирозоле, сначала была аллергия, потом прошла», — поделилась Надежда. «Такая же история», — ответил ей Игорь. Ранее URA.RU рассказало, что из аптек ЯНАО исчезло лекарство от эпилепсии. Проблемой заинтересовалась депутат окружного Заксобрания Надежда Гудкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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