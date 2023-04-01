В аптеках Надыма жители не могут найти препараты пропицил и мерказолил для лечения щитовидки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аптеках Надыма (ЯНАО) жители не могут найти гормональные препараты для лечения заболеваний щитовидной железы — пропицил (Германия) и мерказолил (Россия). О проблеме сообщил общественник Игорь Заборовский.

«Срочно нужен препарат пропицил, в аптеках его нет. В крайнем случае мерказолил, его тоже нет в наличии, под заказ придет только через неделю», — написал Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к посту жители посоветовали воспользоваться аналогом данных препаратов — тирозолом. Но этот препарат может вызвать аллергическую реакцию и подходит не всем.

«Пришлось сидеть на тирозоле, сначала была аллергия, потом прошла», — поделилась Надежда. «Такая же история», — ответил ей Игорь.

Ранее URA.RU рассказало, что из аптек ЯНАО исчезло лекарство от эпилепсии. Проблемой заинтересовалась депутат окружного Заксобрания Надежда Гудкова.

Фото: страница Игоря Заборовского, Вк