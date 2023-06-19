Столтенберг признал, что арсеналы НАТО опустошены

Запасы арсенала НАТО должны быть восстановлены в кратчайшие сроки, заявил Йенс Столтенберг
Арсеналы Североатлантического альянса пусты. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Арсеналы НАТО опустошены», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляция которой велась на портале
Ранее сообщалось, что с уменьшением запасов в арсеналах НАТО качество оружия, поставляемого в Киев, будет снижаться. Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что у НАТО не хватит оружия для успешного контрнаступления Украины.
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