Столтенберг признал, что арсеналы НАТО опустошены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Запасы арсенала НАТО должны быть восстановлены в кратчайшие сроки, заявил Йенс Столтенберг Фото:

Арсеналы Североатлантического альянса пусты. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Арсеналы НАТО опустошены», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляция которой велась на портале Ruptly. Он добавил, что арсеналы должны быть восстановлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что с уменьшением запасов в арсеналах НАТО качество оружия, поставляемого в Киев, будет снижаться. Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что у НАТО не хватит оружия для успешного контрнаступления Украины.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арсеналы Североатлантического альянса пусты. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Арсеналы НАТО опустошены», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляция которой велась на портале Ruptly. Он добавил, что арсеналы должны быть восстановлены в ближайшее время. Ранее сообщалось, что с уменьшением запасов в арсеналах НАТО качество оружия, поставляемого в Киев, будет снижаться. Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что у НАТО не хватит оружия для успешного контрнаступления Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...