Столтенберг признал, что арсеналы НАТО опустошены 19 июня 2023 в 18:41 Размер текста - 17 + Запасы арсенала НАТО должны быть восстановлены в кратчайшие сроки, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Арсеналы Североатлантического альянса пусты. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Арсеналы НАТО опустошены», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляция которой велась на портале Ruptly . Он добавил, что арсеналы должны быть восстановлены в ближайшее время. Ранее сообщалось, что с уменьшением запасов в арсеналах НАТО качество оружия, поставляемого в Киев, будет снижаться. Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что у НАТО не хватит оружия для успешного контрнаступления Украины. Арсеналы Североатлантического альянса пусты. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Арсеналы НАТО опустошены», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляция которой велась на портале Ruptly. Он добавил, что арсеналы должны быть восстановлены в ближайшее время. Ранее сообщалось, что с уменьшением запасов в арсеналах НАТО качество оружия, поставляемого в Киев, будет снижаться. Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что у НАТО не хватит оружия для успешного контрнаступления Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям