В Тюменской области продают базу отдыха с геокуполами и сафари-тентами. Фото

20 июня 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Стоимость всей базы отдыха 31 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области продается база отдыха в формате глэмпинга с геокуполами и сафари-тентами. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». «В Тюменской области в густом сосновом лесу на территории 3,2 гектара земли продается база отдыха. На участке базы есть четыре геокупола и пять сафари-тентов. Ее цена — 31 миллионов рублей», — написано в объявлении. Также рядом расположены баня на дровах, детская площадка, зоны для кемпингов и больших компаний, сцена для проведения корпоративов. Еще есть собственное озеро в 500 квадратных метров с пляжем и спортивные площадки. В стоимость входят страница «ВКонтакте» и собственный сайт с модулем бронирования. Ранее URA.RU писало, что в пригороде Тюмени на продажу была выставлена база отдыха с прямым выходом к водоему. На территории есть домики для проживания и баня. Стоимость объекта — 19 миллионов рублей.

В Тюменской области продается база отдыха в формате глэмпинга с геокуполами и сафари-тентами. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». «В Тюменской области в густом сосновом лесу на территории 3,2 гектара земли продается база отдыха. На участке базы есть четыре геокупола и пять сафари-тентов. Ее цена — 31 миллионов рублей», — написано в объявлении. Также рядом расположены баня на дровах, детская площадка, зоны для кемпингов и больших компаний, сцена для проведения корпоративов. Еще есть собственное озеро в 500 квадратных метров с пляжем и спортивные площадки. В стоимость входят страница «ВКонтакте» и собственный сайт с модулем бронирования. Ранее URA.RU писало, что в пригороде Тюмени на продажу была выставлена база отдыха с прямым выходом к водоему. На территории есть домики для проживания и баня. Стоимость объекта — 19 миллионов рублей.