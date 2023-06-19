19 июня 2023

В Тюменской области продают базу отдыха с геокуполами и сафари-тентами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, лес, беседка, парк, лето
Стоимость всей базы отдыха 31 миллионов рублей Фото:

В Тюменской области продается база отдыха в формате глэмпинга с геокуполами и сафари-тентами. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито».

«В Тюменской области в густом сосновом лесу на территории 3,2 гектара земли продается база отдыха. На участке базы есть четыре геокупола и пять сафари-тентов. Ее цена — 31 миллионов рублей», — написано в объявлении.

Также рядом расположены баня на дровах, детская площадка, зоны для кемпингов и больших компаний, сцена для проведения корпоративов. Еще есть собственное озеро в 500 квадратных метров с пляжем и спортивные площадки. В стоимость входят страница «ВКонтакте» и собственный сайт с модулем бронирования.

Ранее URA.RU писало, что в пригороде Тюмени на продажу была выставлена база отдыха с прямым выходом к водоему. На территории есть домики для проживания и баня. Стоимость объекта — 19 миллионов рублей.

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В Тюменской области продается база отдыха в формате глэмпинга с геокуполами и сафари-тентами. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». «В Тюменской области в густом сосновом лесу на территории 3,2 гектара земли продается база отдыха. На участке базы есть четыре геокупола и пять сафари-тентов. Ее цена — 31 миллионов рублей», — написано в объявлении. Также рядом расположены баня на дровах, детская площадка, зоны для кемпингов и больших компаний, сцена для проведения корпоративов. Еще есть собственное озеро в 500 квадратных метров с пляжем и спортивные площадки. В стоимость входят страница «ВКонтакте» и собственный сайт с модулем бронирования. Ранее URA.RU писало, что в пригороде Тюмени на продажу была выставлена база отдыха с прямым выходом к водоему. На территории есть домики для проживания и баня. Стоимость объекта — 19 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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