19 июня 2023

Пермяков зовут на игру по мотивам «Угадай мелодию» и «Поле чудес»

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Каждый тур квиза посвящен культовым телеиграм Фото:

Организаторы интеллектуально-развлекательной игры «Мозгобойня» в Перми проведут мероприятие «Квизмашина Телешоу Эдишн», которое основано на известных российских телепередачах, в том числе «Угадай мелодию» и «Поле чудес». Квиз будет состоять из восьми туров, каждый из которых посвящен одному телешоу.

«Каждый тур — телеигра: „Поле чудес“, „Где логика?“, „Угадай мелодию“, „Зов джунглей“, „Устами младенца“, „Кто хочет стать миллионером?“, „Что? Где? Когда?“ и „Своя игра“. Окунемся в ностальгию и поговорим о совсем недавних передачах!» — сообщается в анонсе в группе «Мозгобойня и Туц Туц QUIZ в Перми».

Игра состоится 28 июня в ресторане «Кама». Стоимость участия — 400 рублей с человека. Необходимо заранее зарегистрироваться на сайте организаторов.

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Организаторы интеллектуально-развлекательной игры «Мозгобойня» в Перми проведут мероприятие «Квизмашина Телешоу Эдишн», которое основано на известных российских телепередачах, в том числе «Угадай мелодию» и «Поле чудес». Квиз будет состоять из восьми туров, каждый из которых посвящен одному телешоу. «Каждый тур — телеигра: „Поле чудес“, „Где логика?“, „Угадай мелодию“, „Зов джунглей“, „Устами младенца“, „Кто хочет стать миллионером?“, „Что? Где? Когда?“ и „Своя игра“. Окунемся в ностальгию и поговорим о совсем недавних передачах!» — сообщается в анонсе в группе «Мозгобойня и Туц Туц QUIZ в Перми». Игра состоится 28 июня в ресторане «Кама». Стоимость участия — 400 рублей с человека. Необходимо заранее зарегистрироваться на сайте организаторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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