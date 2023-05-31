Бронетанковое предприятие, которым управляет «Курганмашзавод», набирает испытателей боевых машин

Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, управляющей компанией которого является «Курганмашзавод», ищет водителей-испытателей боевых машин. Информация о вакансии опубликована на сайте свердловского предприятия.
«На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ (г. Екатеринбург) требуется водитель-испытатель боевых и спецмашин. Заработная плата от 52 000 рублей», — указано на сайте предприятия. Работник должен будет заниматься подготовкой машин к испытаниям, проверять системы и механизмы, выявлять и устранять неисправности, проводить комплексные и пробеговые испытания.
Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» набирает испытателей пушек и пулеметов, а также ремонтников БМП и БТР. Еще одно предприятие, которым руководит курганский оборонный завод, ищет испытателей боевых машин в Амурской области. Также сообщалось, что КМЗ набирает испытателей минометов на зарплату в 60 тысяч рублей.
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