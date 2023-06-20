У застрявших на батискафе рядом с «Титаником» кислорода осталось на 40 часов

20 июня 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Поиски батискафа, который пропал рядом с утонувшим кораблем «Титаник», не дали результатов. У экипажа осталось кислорода примерно 40 часов. Об этом сообщили представители береговой охраны США во время брифинга. «На корабле „Титан“ осталось примерно 40 часов кислорода для пяти человек на борту», — приводит Sky News слова капитана первого округа береговой охраны США Джейми Фредерика. Ранее сообщалось, что судно может оставаться под водой до 96 часов. По информации Фредерика, береговая охрана координирует поисковые работы на территории 7600 квадратных миль. Поиском, в том числе, занимаются американские и канадские корабли и самолеты. Батискаф «Титан» пропал 19 июня. Судно плыло к месту, где в 1912 году утонул корабль «Титаник». На борту находятся пять человек, в том числе, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который владеет компанией Action Aviation. Газетa Daily Mail уточняла, что члены экипажа подписывали отказ от претензий в случае смерти.