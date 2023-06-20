В белгородском Шебекино отменили пропуска в город

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Полиция будет проверять подозрительные машины, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Власти Белгородского города Шебекино решили отменить пропуска на въезд и выезд из населенного пункта. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что въезд будет запрещен ежедневно после 21:00.

«С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 6 утра до 21 часа машина будет проезжать в Шебекино свободно, без всяких пропусков», — рассказал Гладков во время эфира в соцсети «Вконтакте». Он добавил, что въезд в город после 21:00 будет запрещен. Кроме того, местная полиция и ГИБДД будут проверять машины, которые покажутся им подозрительными.

ВСУ регулярно обстреливают Шебекино. Так, Украина нанесла удар по городу из РСЗО «Град» 7 июня. URA.RU приводило подборку, как выглядит населенный пункт после многочисленных обстрелов.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Белгородского города Шебекино решили отменить пропуска на въезд и выезд из населенного пункта. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что въезд будет запрещен ежедневно после 21:00. «С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 6 утра до 21 часа машина будет проезжать в Шебекино свободно, без всяких пропусков», — рассказал Гладков во время эфира в соцсети «Вконтакте». Он добавил, что въезд в город после 21:00 будет запрещен. Кроме того, местная полиция и ГИБДД будут проверять машины, которые покажутся им подозрительными. ВСУ регулярно обстреливают Шебекино. Так, Украина нанесла удар по городу из РСЗО «Град» 7 июня. URA.RU приводило подборку, как выглядит населенный пункт после многочисленных обстрелов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...