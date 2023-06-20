В белгородском Шебекино отменили пропуска в город

20 июня 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Полиция будет проверять подозрительные машины, заявил Вячеслав Гладков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Власти Белгородского города Шебекино решили отменить пропуска на въезд и выезд из населенного пункта. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что въезд будет запрещен ежедневно после 21:00. «С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 6 утра до 21 часа машина будет проезжать в Шебекино свободно, без всяких пропусков», — рассказал Гладков во время эфира в соцсети «Вконтакте». Он добавил, что въезд в город после 21:00 будет запрещен. Кроме того, местная полиция и ГИБДД будут проверять машины, которые покажутся им подозрительными. ВСУ регулярно обстреливают Шебекино. Так, Украина нанесла удар по городу из РСЗО «Град» 7 июня. URA.RU приводило подборку, как выглядит населенный пункт после многочисленных обстрелов.

Власти Белгородского города Шебекино решили отменить пропуска на въезд и выезд из населенного пункта. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что въезд будет запрещен ежедневно после 21:00. «С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 6 утра до 21 часа машина будет проезжать в Шебекино свободно, без всяких пропусков», — рассказал Гладков во время эфира в соцсети «Вконтакте». Он добавил, что въезд в город после 21:00 будет запрещен. Кроме того, местная полиция и ГИБДД будут проверять машины, которые покажутся им подозрительными. ВСУ регулярно обстреливают Шебекино. Так, Украина нанесла удар по городу из РСЗО «Град» 7 июня. URA.RU приводило подборку, как выглядит населенный пункт после многочисленных обстрелов.