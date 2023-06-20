Бывший руководитель «курганской Рублевки» получил новый пост в УМВД. Фото

В Кургане городской совет ветеранов УМВД возглавил Виктор Дударев

21 июня 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Виктор Дударев (на фото справа) возглавил совет ветеранов в городском УМВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший врио главы Кетовского района (так называемой «курганской Рублевки») Виктор Дударев стал председателем совета ветеранов УМВД России по Кургану. Информация о назначении размещена на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «В городском Управлении МВД России сформирован новый состав совета ветеранов. На пост председателя совета предложили кандидатуру Виктора Дударева. Участники собрания избрали его единогласным решением», — указано в сообщении ведомства. Дударев подчеркнул, что это для него большая честь. Он вспомнил, что в городском УМВД он проработал долгое время. В новый состав совета, помимо Дударева, вошли Андрей Скок, Анатолий Иванов, Александр Чихитский, Николай Чебанин, Владимир Пересадило и Галина Степанова. URA.RU сообщало, что Дударев возглавлял Кетовский район, сейчас округ, в 2019 году. Он планировал участвовать в выборах главы, но не пришел на заседание конкурсной комиссии. Экс-глава муниципалитета окончил Челябинский институт МВД РФ. В курганском УМВД — новый состав совета ветеранов Фото: официальный сайт УМВД России по Курганской области На заседании избрали нового председателя совета Фото: официальный сайт УМВД России по Курганской области

Бывший врио главы Кетовского района (так называемой «курганской Рублевки») Виктор Дударев стал председателем совета ветеранов УМВД России по Кургану. Информация о назначении размещена на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «В городском Управлении МВД России сформирован новый состав совета ветеранов. На пост председателя совета предложили кандидатуру Виктора Дударева. Участники собрания избрали его единогласным решением», — указано в сообщении ведомства. Дударев подчеркнул, что это для него большая честь. Он вспомнил, что в городском УМВД он проработал долгое время. В новый состав совета, помимо Дударева, вошли Андрей Скок, Анатолий Иванов, Александр Чихитский, Николай Чебанин, Владимир Пересадило и Галина Степанова. URA.RU сообщало, что Дударев возглавлял Кетовский район, сейчас округ, в 2019 году. Он планировал участвовать в выборах главы, но не пришел на заседание конкурсной комиссии. Экс-глава муниципалитета окончил Челябинский институт МВД РФ.