Очевидцы отреагировали на слухи о прекращении восстановления ДНР

Журналист URA.RU и глава «Союза добровольцев Донбасса» опровергли фейки о прекращении восстановления ДНР

21 июня 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

В ДНР идет активное восстановление инфраструктуры Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Мариуполь и в целом ДНР активно преображаются, информация в соцсетях о том, что Россия якобы прекратила восстановительные работы на этой территории не соответствует действительности. Об этом рассказали военный корреспондент URA.RU Евгений Линин и председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай. В социальных сетях распространяется информация о том, что Россия прекратила вести ремонтные и строительные работы на территории Донецкой Народной Республики. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. «Часто бываю в Мариуполе. Город меняется на глазах: построены новые микрорайоны, ремонтируются здания и жилые дома. Дороги ремонтируются повсеместно. Перекрестки оборудованы светофорами. Запущено трамвайное движение, автобусы ходят по расписанию. Работают фонтаны, парки и скверы в идеальном состоянии и освещаются круглосуточно. Везде порядок и чистота», — рассказал собкорр URA.RU в ДНР Евгений Линин. Александр Бородай сообщил, что тоже часто бывает в Мариуполе и лично наблюдает за тем, как меняется город: «С момента освобождения Мариуполя от противника нам было необходимо спасти уцелевшее гражданское население, обеспечить его едой, водой, теплой одеждой, а после этого началось интенсивное восстановление города». По его словам, Мариуполь расцветает на глазах, открываются и ремонтируются рестораны, дома, магазины. Даже вернулись дельфины. «Азовсталь разрушена полностью, и Мариуполь теперь чистый город, в море рядом с ним появились дельфины, чего не было уже много лет», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало о строителях ЯНАО, которые восстанавливают по десятку домов в Донбассе за месяц. А мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что на восстановление города потребуется три года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мариуполь и в целом ДНР активно преображаются, информация в соцсетях о том, что Россия якобы прекратила восстановительные работы на этой территории не соответствует действительности. Об этом рассказали военный корреспондент URA.RU Евгений Линин и председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай. В социальных сетях распространяется информация о том, что Россия прекратила вести ремонтные и строительные работы на территории Донецкой Народной Республики. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. «Часто бываю в Мариуполе. Город меняется на глазах: построены новые микрорайоны, ремонтируются здания и жилые дома. Дороги ремонтируются повсеместно. Перекрестки оборудованы светофорами. Запущено трамвайное движение, автобусы ходят по расписанию. Работают фонтаны, парки и скверы в идеальном состоянии и освещаются круглосуточно. Везде порядок и чистота», — рассказал собкорр URA.RU в ДНР Евгений Линин. Александр Бородай сообщил, что тоже часто бывает в Мариуполе и лично наблюдает за тем, как меняется город: «С момента освобождения Мариуполя от противника нам было необходимо спасти уцелевшее гражданское население, обеспечить его едой, водой, теплой одеждой, а после этого началось интенсивное восстановление города». По его словам, Мариуполь расцветает на глазах, открываются и ремонтируются рестораны, дома, магазины. Даже вернулись дельфины. «Азовсталь разрушена полностью, и Мариуполь теперь чистый город, в море рядом с ним появились дельфины, чего не было уже много лет», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало о строителях ЯНАО, которые восстанавливают по десятку домов в Донбассе за месяц. А мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что на восстановление города потребуется три года.