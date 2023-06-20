Пермский подросток отравился напитком «Мистер Сидр»

21 июня 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Подростку сделали промывание желудка, ему ничего не угрожает Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Подросток из Пермского края отравился напитком «Мистер Сидр». Это первая жертва опасного алкоголя в регионе. Ранее от напитка отравились более 100 человек в стране, десятки умерли. «В деревне под Усть-Качкой 15-летний подросток отравился „Мистером Сидром“», — сообщает «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на собственные источники. Подростку промыли желудок, его жизни ничего не угрожает. Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГУ МВД. На момент публикации ответ не был получен. Первые случаи массового отравления сидром появились в поволжских регионах России в начале июня. Около 100 человек были отравлены опасным алкоголем, более 30 умерло. По подозрению в приготовлении испорченного сидра задержали предпринимателя из Самарской области. Ранее «Мистер Сидр» был замечен и в пермских магазинах. Обновлено в 15:33 В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 14 июня в отдел полиции Пермского муниципального округа из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлена несовершеннолетняя 2007 года рождения с отравлением. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Подросток выписан из медучреждения.

Подросток из Пермского края отравился напитком «Мистер Сидр». Это первая жертва опасного алкоголя в регионе. Ранее от напитка отравились более 100 человек в стране, десятки умерли. «В деревне под Усть-Качкой 15-летний подросток отравился „Мистером Сидром“», — сообщает «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на собственные источники. Подростку промыли желудок, его жизни ничего не угрожает. Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГУ МВД. На момент публикации ответ не был получен. Первые случаи массового отравления сидром появились в поволжских регионах России в начале июня. Около 100 человек были отравлены опасным алкоголем, более 30 умерло. По подозрению в приготовлении испорченного сидра задержали предпринимателя из Самарской области. Ранее «Мистер Сидр» был замечен и в пермских магазинах. Обновлено в 15:33 В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 14 июня в отдел полиции Пермского муниципального округа из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлена несовершеннолетняя 2007 года рождения с отравлением. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Подросток выписан из медучреждения.