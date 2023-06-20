У начальника курганского УФСИН появился новый заместитель

Наталья Котохина стала новым заместителем начальника курганского УФСИН

У главы курганского УФСИН появился новый заместитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении ФСИН по Курганской области назначен новый заместитель начальника. Им стала подполковник внутренней службы Наталья Котохина. Информация появилась на сайте управления.

«Заместитель начальника — подполковник внутренней службы Котохина Наталья Сергеевна», — сообщается на сайте ведомства. Новый заместитель главы УФСИН Михаила Мачушкина курирует исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы.

В пресс-службе УФСИН URA.RU рассказали, что новую должность замначальника ввели с появлением исправительных центров в системе. Котохина ранее возглавляла соответствующий отдел в управлении. Перевести ее на новую должность замначальника было решено из-за расширения данного направления.

Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского УФСИН лишился первого зама. Из управления уволился Михаил Хамазин, отвечавший за безопасность.