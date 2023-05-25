25 мая 2023

В Кургане свидетеля по делу офицера ФСИН Амаева депортируют из страны

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, замок, тюрьма, клетка, заключение под стражу
Курганского осужденного, проходящего по делу Амаева, депортируют из страны Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело курганского офицера ФСИН Хамзата Амаева

В Кургане осужденного, который проходит свидетелем по уголовному делу сотрудника ФСИН Хамзата Амаева, хотят депортировать из страны. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. Тюремщика обвиняют в превышении должностных полномочий.

«В Кургане свидетеля по делу офицера ФСИН Хамзата Амаева хотят депортировать из страны. Заключенный заявлял, что тюремщик вместе с другими сотрудниками заставлял его давать показания против начальника оперотдела одной из колоний», — рассказал инсайдер.

На сайте Курганского горсуда имеется решение о помещении иностранного гражданина в спецучреждение для тех, кого депортируют из страны. С таким требованием обращалось Управление по вопросам миграции УМВД региона. Иск был удовлетворен. URA.RU направило официальные запросы в УМВД и УФСИН по Курганской области с целью выяснить, по каким причинам осужденного собираются депортировать и будет ли он отбывать остаток своего срока. На момент публикации ответ от ведомств не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в уголовном деле курганского тюремщика Хамзата Амаева появился новый свидетель. Им оказался осужденный одной из колоний Кургана. Замначальника оперотдела ИК-2 Амаев был задержан летом 2022 года после драки с оперативником. Его обвинили в превышении должностных полномочий и поместили в СИЗО. После его ареста отец сотрудника ФСИН пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову, а также депутатам ГД Адаму Делимханову, Шамсаилу Саралиеву. Источник агентства сообщали, что задержание Амаева связано с тем, что он мешал вести запрещенный бизнес в колонии.

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В Кургане осужденного, который проходит свидетелем по уголовному делу сотрудника ФСИН Хамзата Амаева, хотят депортировать из страны. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. Тюремщика обвиняют в превышении должностных полномочий. «В Кургане свидетеля по делу офицера ФСИН Хамзата Амаева хотят депортировать из страны. Заключенный заявлял, что тюремщик вместе с другими сотрудниками заставлял его давать показания против начальника оперотдела одной из колоний», — рассказал инсайдер. На сайте Курганского горсуда имеется решение о помещении иностранного гражданина в спецучреждение для тех, кого депортируют из страны. С таким требованием обращалось Управление по вопросам миграции УМВД региона. Иск был удовлетворен. URA.RU направило официальные запросы в УМВД и УФСИН по Курганской области с целью выяснить, по каким причинам осужденного собираются депортировать и будет ли он отбывать остаток своего срока. На момент публикации ответ от ведомств не поступил. Ранее URA.RU писало, что в уголовном деле курганского тюремщика Хамзата Амаева появился новый свидетель. Им оказался осужденный одной из колоний Кургана. Замначальника оперотдела ИК-2 Амаев был задержан летом 2022 года после драки с оперативником. Его обвинили в превышении должностных полномочий и поместили в СИЗО. После его ареста отец сотрудника ФСИН пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову, а также депутатам ГД Адаму Делимханову, Шамсаилу Саралиеву. Источник агентства сообщали, что задержание Амаева связано с тем, что он мешал вести запрещенный бизнес в колонии.
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