По делу курганского тюремщика, из-за ареста которого жаловались Кадырову, появился новый свидетель

Курганского тюремщика Хамзата Амаева обвиняют в превышении полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане по уголовному делу замначальника оперативного отдела ФСИН Хамзата Амаева, которого задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, появился новый свидетель. Он утверждает, что тюремщик якобы заставлял заключенного давать показания против главы оперотдела. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам.

«В деле курганского тюремщика Хамзата Амаева появился новый свидетель. Это заключенный, который сидел в колонии, где работал замначальника оперативного отдела. Он утверждает, что офицер ФСИН вместе с другим сотрудником якобы оказывали давление и принуждали осужденного дать показания на одного из начальников колонии и его оперативника», — рассказал инсайдер. Амаев был задержан летом 2022 года после драки с подчиненным.

Адвокат Амаева сообщил корреспонденту URA.RU, что против подзащитного в феврале 2023 года СУ СК РФ по Курганской области возбудило уголовное дело по факту якобы превышения им полномочий в отношении осужденного С. Сторона защиты считает, что никакой судебной перспективы уголовное дело не имеет.

«Амаев Х.Х. считает, что уголовное дело возбуждено не законно, без достаточных тому оснований, поскольку решение о возбуждении принято только на основании показаний осужденного С., и каких-либо иных объективных доказательств этому нет. Сам Амаев и его коллега поясняют, что осужденный С. добровольно сообщил им о совершении коррупционных преступлений отдельными сотрудниками ИК-2, никто никакого давления на него не оказывал», — сказал адвокат Александр Ломакин. Также он отметил, что осужденному С. могло быть выгодно сотрудничать с сотрудниками колонии, поскольку тот готовил документы для ходатайства перед судом об условно-досрочном освобождении.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК России по Курганской области. В пресс-службе ведомства комментировать ситуацию не стали. В региональном УФСИН также отказались от комментариев.

Ранее URA.RU писало, что против офицера Хамзата Амаева было возбуждено три уголовных дела. После его ареста отец тюремщика пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову и омбудсмену Мансуру Солтаеву. Также обращения были написаны чеченским депутатам ГД Адаму Делимханову, Шамсаилу Саралиеву, в Генпрокуратуру и СУ СК России. По данным инсайдеров, офицера ФСИН подставили коллеги, которым Амаев мешал вести запрещенный бизнес в колонии.