На сотрудника курганского ФСИН, рассматривающего жалобы заключенных, возбудили уголовное дело

08 июня 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

На сотрудника ФСИН возбудили уголовное дело за выбивание показаний из задержанных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело курганского офицера ФСИН Хамзата Амаева На курганского сотрудника ФСИН, рассматривающего жалобы заключенных, возбуждено уголовное дело. Тюремщика обвиняют в том, что он якобы помогал выбивать показания. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. Ранее в превышении полномочий был задержан другой тюремщик — Хамзат Амаев. «На сотрудника курганского ФСИН, который рассматривал жалобы заключенных, возбудили уголовное дело. Его подозревают в том, что он помогал выбивать показания. Следователи вышли на него, расследуя дело тюремщика Хамзата Амаева, которого также обвиняют в превышении полномочий», — рассказал инсайдер. Еще один источник отметил, что силовика отстранили от работы. В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU информацию о возбуждении уголовного дела комментировать не стали, ссылаясь на закон о персональных данных. В СУ СКР региона от комментариев также отказались. Ранее URA.RU писало, что по делу курганского тюремщика, из-за ареста которого жаловались Кадырову, появился новый свидетель. Заключенный заявлял, что Амаев якобы заставлял его давать показания против главы оперотдела. После стало известно, что осужденного решили депортировать из страны. Тюремщик Амаев был задержан летом 2022 года. Агентство писало, что против офицера ФСИН было возбуждено три уголовных дела. После его ареста отец тюремщика жаловался главе Чечни и депутатам Госдумы Адаму Делимханову и Шамсаилу Саралиеву. Инсайдеры сообщали, что Амаев был подставлен коллегами, которым силовик мешал вести запрещенный бизнес в колонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На курганского сотрудника ФСИН, рассматривающего жалобы заключенных, возбуждено уголовное дело. Тюремщика обвиняют в том, что он якобы помогал выбивать показания. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. Ранее в превышении полномочий был задержан другой тюремщик — Хамзат Амаев. «На сотрудника курганского ФСИН, который рассматривал жалобы заключенных, возбудили уголовное дело. Его подозревают в том, что он помогал выбивать показания. Следователи вышли на него, расследуя дело тюремщика Хамзата Амаева, которого также обвиняют в превышении полномочий», — рассказал инсайдер. Еще один источник отметил, что силовика отстранили от работы. В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU информацию о возбуждении уголовного дела комментировать не стали, ссылаясь на закон о персональных данных. В СУ СКР региона от комментариев также отказались. Ранее URA.RU писало, что по делу курганского тюремщика, из-за ареста которого жаловались Кадырову, появился новый свидетель. Заключенный заявлял, что Амаев якобы заставлял его давать показания против главы оперотдела. После стало известно, что осужденного решили депортировать из страны. Тюремщик Амаев был задержан летом 2022 года. Агентство писало, что против офицера ФСИН было возбуждено три уголовных дела. После его ареста отец тюремщика жаловался главе Чечни и депутатам Госдумы Адаму Делимханову и Шамсаилу Саралиеву. Инсайдеры сообщали, что Амаев был подставлен коллегами, которым силовик мешал вести запрещенный бизнес в колонии.