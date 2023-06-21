Путин: 245 танков Украины при контрнаступлении «сгорели за милую душу»

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Нато.вооружение. техника. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
ВС РФ уничтожили большое количество танков Leopard за сутки, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 21 июня ВС РФ смогли уничтожить 245 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что украинская техника «горит за милую душу» при контрнаступлении.

«Всего на сегодняшнюю ночь (на 21 июня — прим. URA.RU) было [уничтожено при контрнаступлении ВСУ] 245 танков», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о потерях Украины. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Также было уничтожено чуть меньше 700 бронемашин разного типа, подчеркнул президент. Путин добавил, что среди уничтоженных танков было множество Leopard. «Горят за милую душу», — заключил российский лидер.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне спецоперации. Попавший в плен украинский военный рассказал, что командование ВСУ нелогично использует танки. Замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что Киев не будет отправлять танки для поддержки пехоты на южно-донецком фронте. По его словам, это связано с огромными потерями техники.

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В ночь на 21 июня ВС РФ смогли уничтожить 245 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что украинская техника «горит за милую душу» при контрнаступлении. «Всего на сегодняшнюю ночь (на 21 июня — прим. URA.RU) было [уничтожено при контрнаступлении ВСУ] 245 танков», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о потерях Украины. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также было уничтожено чуть меньше 700 бронемашин разного типа, подчеркнул президент. Путин добавил, что среди уничтоженных танков было множество Leopard. «Горят за милую душу», — заключил российский лидер. Ранее Минобороны России сообщало, что ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне спецоперации. Попавший в плен украинский военный рассказал, что командование ВСУ нелогично использует танки. Замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что Киев не будет отправлять танки для поддержки пехоты на южно-донецком фронте. По его словам, это связано с огромными потерями техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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