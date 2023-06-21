ВВС Украины: у России есть координаты украинских ПВО

У России есть примерные координаты противовоздушных систем (ПВО) Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Враг прекрасно осведомлен о примерном расположении наших противовоздушных систем — у них есть и разведка, и своя агентура», — заявил Игнат в интервью изданию «Фокус». По его словам, ВС РФ запускают дроны по разным маршрутам с целью рассредоточить украинские силы и заставить ВСУ выпускать как можно больше ракет. Он отметил, что Украине не хватает систем ПВО.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили ключевые военные объекты Украины. Среди них были ПВО. Также российские силы ударяли по центру принятия решений ВСУ. Цель удара была достигнута.
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