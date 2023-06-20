20 июня 2023

Курганцы соберут для Белгородской области и Донбасса две фуры с гуманитарной помощью

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Сбор гуманитарной помощи на Донбасс. Курган, гумманитарная помощь
Из Курганской области отправят фуры с необходимым жителям Донбасса (архивное фото) Фото:

Курганская область подготовит для отправки в Белгородскую область и на Донбасс две фуры с гуманитарной помощью. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Попросил сотрудников правительства в ближайшее время связаться с коллегами из Белгородской области и Донбасса и подготовить две фуры гуманитарной помощи для их жителей. Будут собраны средства и материалов наиболее необходимых им в настоящее время», — написал губернатор.

Он добавил, что сотрудники областного правительства подарят детям из Донбасса, которые будут отдыхать в оздоровительных лагерях Курганской области, наборы к школе. Курганцы, которые готовы помогать жителям этих территорий, могут обратиться в пункты приема по улице Советской, 110 и улице Технической, 4А, а также центры социального обслуживания муниципалитетов.

Ранее URA.RU писало, что власти региона совместно с Народным фронтом отправили курганским бойцам четыре автомобиля УАЗ, генераторы, инструменты, дополнительные колеса. Готовится отправка гуманитарной помощи жителям ЛДНР.

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Курганская область подготовит для отправки в Белгородскую область и на Донбасс две фуры с гуманитарной помощью. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «Попросил сотрудников правительства в ближайшее время связаться с коллегами из Белгородской области и Донбасса и подготовить две фуры гуманитарной помощи для их жителей. Будут собраны средства и материалов наиболее необходимых им в настоящее время», — написал губернатор. Он добавил, что сотрудники областного правительства подарят детям из Донбасса, которые будут отдыхать в оздоровительных лагерях Курганской области, наборы к школе. Курганцы, которые готовы помогать жителям этих территорий, могут обратиться в пункты приема по улице Советской, 110 и улице Технической, 4А, а также центры социального обслуживания муниципалитетов. Ранее URA.RU писало, что власти региона совместно с Народным фронтом отправили курганским бойцам четыре автомобиля УАЗ, генераторы, инструменты, дополнительные колеса. Готовится отправка гуманитарной помощи жителям ЛДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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