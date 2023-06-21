«Партия пенсионеров» в ХМАО отказалась участвовать в выборах губернатора Тюменской области

21 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

«Партия пенсионеров» планирует сосредоточиться на местных избирательных кампаниях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО представители «Партии пенсионеров» не будут выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Тюменской области. Об этом журналисту URA.RU сообщил глава местного отделения, депутат югорской окружной думы Владимир Зиновьев. «По идее, если бы мы выдвигали кандидатуру на выборы губернатора области, это мог бы быть я. Но мы решили отказаться от участия. Мы планируем сосредоточить усилия на местных избирательных кампаниях», — прокомментировал Зиновьев. По словам депутата, партия сосредоточит усилия на муниципальных избирательных кампаниях в регионе. Эта ниша сейчас как раз свободна, поскольку КПРФ и ЛДПР заняты более крупными выборами в «тюменской матрешке». «Сейчас мы готовимся к активной кампании на довыборах в Сургуте и Нижневартовске. Она для нас более интересна и значима, чем губернаторские выборы», — добавил Зиновьев. Ранее URA.RU писало, что партия «Новые люди» не станет выдвигать кандидата в губернаторы Тюменской области. По данным инсайдера, взамен она может получить мандаты в гордуме.

В ХМАО представители «Партии пенсионеров» не будут выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Тюменской области. Об этом журналисту URA.RU сообщил глава местного отделения, депутат югорской окружной думы Владимир Зиновьев. «По идее, если бы мы выдвигали кандидатуру на выборы губернатора области, это мог бы быть я. Но мы решили отказаться от участия. Мы планируем сосредоточить усилия на местных избирательных кампаниях», — прокомментировал Зиновьев. По словам депутата, партия сосредоточит усилия на муниципальных избирательных кампаниях в регионе. Эта ниша сейчас как раз свободна, поскольку КПРФ и ЛДПР заняты более крупными выборами в «тюменской матрешке». «Сейчас мы готовимся к активной кампании на довыборах в Сургуте и Нижневартовске. Она для нас более интересна и значима, чем губернаторские выборы», — добавил Зиновьев. Ранее URA.RU писало, что партия «Новые люди» не станет выдвигать кандидата в губернаторы Тюменской области. По данным инсайдера, взамен она может получить мандаты в гордуме.