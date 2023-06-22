Марочко: военные РФ уничтожили шедшую в Бахмут колонну ВСУ 22 июня 2023 в 10:10 Размер текста - 17 + Потери украинских войск уточняются, заявил Андрей Марочко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения Южной группировки Вооруженных сил России атаковали украинскую колонну, которая двигалась с подкреплением в сторону Бахмута (Артемовска) из Дружковки. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На донецком направлении поражена колонна противника с личным составом, которая направлялась в Бахмут», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время уточняются потери украинских войск. Согласно полученным оперативным данным от надежного источника, противник выдвинул резервы из Дружковки для восполнения потерь в районе Бахмута. Таким образом были сорваны мероприятия по доукомплектованию украинских подразделений в результате действий Южной группировки войск, заключил Марочко. Ранее стало известно, что силы группировки Вооруженных сил России «Юг» успешно отразили атаки украинских штурмовых групп в пяти районах под Бахмутом на территории Донецкой Народной Республики. Бахмут был полностью освобожден от украинских войск 20 мая, передают «Дни.ру». Подразделения Южной группировки Вооруженных сил России атаковали украинскую колонну, которая двигалась с подкреплением в сторону Бахмута (Артемовска) из Дружковки. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На донецком направлении поражена колонна противника с личным составом, которая направлялась в Бахмут», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время уточняются потери украинских войск. Согласно полученным оперативным данным от надежного источника, противник выдвинул резервы из Дружковки для восполнения потерь в районе Бахмута. Таким образом были сорваны мероприятия по доукомплектованию украинских подразделений в результате действий Южной группировки войск, заключил Марочко. Ранее стало известно, что силы группировки Вооруженных сил России «Юг» успешно отразили атаки украинских штурмовых групп в пяти районах под Бахмутом на территории Донецкой Народной Республики. Бахмут был полностью освобожден от украинских войск 20 мая, передают «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям