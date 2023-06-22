Марочко: военные РФ уничтожили шедшую в Бахмут колонну ВСУ

Подразделения Южной группировки Вооруженных сил России атаковали украинскую колонну, которая двигалась с подкреплением в сторону Бахмута (Артемовска) из Дружковки. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На донецком направлении поражена колонна противника с личным составом, которая направлялась в Бахмут», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время уточняются потери украинских войск. Согласно полученным оперативным данным от надежного источника, противник выдвинул резервы из Дружковки для восполнения потерь в районе Бахмута. Таким образом были сорваны мероприятия по доукомплектованию украинских подразделений в результате действий Южной группировки войск, заключил Марочко.
Ранее стало известно, что силы группировки Вооруженных сил России «Юг» успешно отразили атаки украинских штурмовых групп в пяти районах под Бахмутом на территории Донецкой Народной Республики. Бахмут был полностью освобожден от украинских войск 20 мая, передают «Дни.ру».
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