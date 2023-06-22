Экс-разведчик Риттер заявил о панике в Белом доме после слов Путина о ВСУ

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Главные лица Белого дома испытывают неудобство от потерь ВСУ на фронте, заявил Скотт Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава США Джо Байден и другие главные лица страны паникуют из-за слов президента России Владимира Путина об уничтоженной технике ВСУ в ходе контрнаступления. С таким заявлением выступил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

«Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Посмотрите на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они паникуют», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он подчеркнул, что Владимир Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ночь на 21 июня Вооруженные силы России смогли уничтожить 245 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что украинская техника «горит за милую душу» при контрнаступлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на первом этапе контрнаступления Украина потеряла три-четыре полноценные бригады Вооруженных сил Украины из девяти.

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Глава США Джо Байден и другие главные лица страны паникуют из-за слов президента России Владимира Путина об уничтоженной технике ВСУ в ходе контрнаступления. С таким заявлением выступил отставной американский разведчик Скотт Риттер. «Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Посмотрите на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они паникуют», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он подчеркнул, что Владимир Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине. Ранее Владимир Путин заявил, что в ночь на 21 июня Вооруженные силы России смогли уничтожить 245 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что украинская техника «горит за милую душу» при контрнаступлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на первом этапе контрнаступления Украина потеряла три-четыре полноценные бригады Вооруженных сил Украины из девяти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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