Event-менеджер будет соперничать с курганским бизнесменом за место в облдуме

Курганская ЛДПР выдвинула на довыборы сотрудницу Центра татарской культуры

22 июня 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Сотрудница курганского Центра татарской культуры выдвинулась от ЛДПР на довыборы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское отделение ЛДПР выдвинуло на довыборы в областную думу сотрудника Центра татарской культуры Алену Ковригину, которая организует и проводит различные мероприятия. Об этом URA.RU рассказал руководитель курганского регионального отделения партии Юрий Ярушин. За депутатское кресло Ковригина будет конкурировать с кандидатом от «Единой России» — бизнесменом Александром Черняком. Довыборы в Курганскую облдуму пройдут 10 сентября. Особенность избирательного округа, объединяющего Сафакулевский, Альменевский и Щучанский округа, в том, что там в основном проживают татары и башкиры. «Мы выдвинули сотрудника курганского Центра татарской культуры Алену Ковригину. Она проводит различные мероприятия, много общается с диаспорами, знает их культуру, традиции. Ее кандидатуру одобрил высший совет партии», — сообщил корреспонденту агентства Ярушин. Курганские либерал-демократы уверены, что это поможет Ковригиной получить поддержку населения и победить. Ранее URA.RU писало, что представители ЛДПР в Курганской области для довыборов планировали найти кандидата среди жителей округов, где будут проходить выборы. Источники агентства тогда уточняли, что кандидату, не связанному с этими территориями, будет сложнее заслужить доверие местных жителей. Довыборы в облдуму проводятся из-за досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного. Депутаты сообщали, что его уход связан с загруженностью на основной работе. Перед довыборами ЕР провела предварительное голосование. Его победителем стал Черняк. Партия «Справедливая Россия — За правду» выбирает между депутатом Альменевского муниципального округа Маратом Дахиным и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажибой Хайрнасовой. Другие партии тоже готовят своих кандидатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганское отделение ЛДПР выдвинуло на довыборы в областную думу сотрудника Центра татарской культуры Алену Ковригину, которая организует и проводит различные мероприятия. Об этом URA.RU рассказал руководитель курганского регионального отделения партии Юрий Ярушин. За депутатское кресло Ковригина будет конкурировать с кандидатом от «Единой России» — бизнесменом Александром Черняком. Довыборы в Курганскую облдуму пройдут 10 сентября. Особенность избирательного округа, объединяющего Сафакулевский, Альменевский и Щучанский округа, в том, что там в основном проживают татары и башкиры. «Мы выдвинули сотрудника курганского Центра татарской культуры Алену Ковригину. Она проводит различные мероприятия, много общается с диаспорами, знает их культуру, традиции. Ее кандидатуру одобрил высший совет партии», — сообщил корреспонденту агентства Ярушин. Курганские либерал-демократы уверены, что это поможет Ковригиной получить поддержку населения и победить. Ранее URA.RU писало, что представители ЛДПР в Курганской области для довыборов планировали найти кандидата среди жителей округов, где будут проходить выборы. Источники агентства тогда уточняли, что кандидату, не связанному с этими территориями, будет сложнее заслужить доверие местных жителей. Довыборы в облдуму проводятся из-за досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного. Депутаты сообщали, что его уход связан с загруженностью на основной работе. Перед довыборами ЕР провела предварительное голосование. Его победителем стал Черняк. Партия «Справедливая Россия — За правду» выбирает между депутатом Альменевского муниципального округа Маратом Дахиным и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажибой Хайрнасовой. Другие партии тоже готовят своих кандидатов.