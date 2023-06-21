Event-менеджер будет соперничать с курганским бизнесменом за место в облдуме

Курганское отделение ЛДПР выдвинуло на довыборы в областную думу сотрудника Центра татарской культуры Алену Ковригину, которая организует и проводит различные мероприятия. Об этом URA.RU рассказал руководитель курганского регионального отделения партии Юрий Ярушин. За депутатское кресло Ковригина будет конкурировать с кандидатом от «Единой России» — бизнесменом Александром Черняком.
Довыборы в Курганскую облдуму пройдут 10 сентября. Особенность избирательного округа, объединяющего Сафакулевский, Альменевский и Щучанский округа, в том, что там в основном проживают татары и башкиры. «Мы выдвинули сотрудника курганского Центра татарской культуры Алену Ковригину. Она проводит различные мероприятия, много общается с диаспорами, знает их культуру, традиции. Ее кандидатуру одобрил высший совет партии», — сообщил корреспонденту агентства Ярушин. Курганские либерал-демократы уверены, что это поможет Ковригиной получить поддержку населения и победить.
Ранее URA.RU писало, что представители ЛДПР в Курганской области для довыборов планировали найти кандидата среди жителей округов, где будут проходить выборы. Источники агентства тогда уточняли, что кандидату, не связанному с этими территориями, будет сложнее заслужить доверие местных жителей.
Довыборы в облдуму проводятся из-за досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного. Депутаты сообщали, что его уход связан с загруженностью на основной работе. Перед довыборами ЕР провела предварительное голосование. Его победителем стал Черняк. Партия «Справедливая Россия — За правду» выбирает между депутатом Альменевского муниципального округа Маратом Дахиным и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажибой Хайрнасовой. Другие партии тоже готовят своих кандидатов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.