Полковник Матвийчук раскрыл, когда начнется контрнаступление России

Полковник Матвийчук: до осени Вооруженные силы России начнут контрнаступление

23 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Россия начнет освобождать территории, которые оккупировали ВСУ, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Вооруженных сил России начнется к началу осени. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Пойдем ли мы в контрнаступление? Я думаю, что да. По моему мнению, это будет не одномоментный акт, как во время Второй Мировой войны: поднялись и пошли. Я думаю, где-то в середине лета или к началу осени можно ожидать начала контрнаступления и освобождения территорий», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, наступление Украины сходит на нет, полностью лишая ее остатков экономической и военной мощи. «То, что они пропагандировали, это политический заказ Запада. Поэтому ВСУ и приходится бросать в бой последние резервы, которые стремительно расходуются. Можно констатировать, что экономическая, военная мощь Украины подорвана и она уже не восстановится», — подчеркнул военный эксперт. В Минобороны РФ сообщили, что украинские бойцы продолжают безрезультатные попытки контрнаступления. Президент России Владимир Путин призвал выстраивать работу в зоне спецоперации, исходя из того, что еще не весь военный потенциал Киева исчерпан.

Контрнаступление Вооруженных сил России начнется к началу осени. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Пойдем ли мы в контрнаступление? Я думаю, что да. По моему мнению, это будет не одномоментный акт, как во время Второй Мировой войны: поднялись и пошли. Я думаю, где-то в середине лета или к началу осени можно ожидать начала контрнаступления и освобождения территорий», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, наступление Украины сходит на нет, полностью лишая ее остатков экономической и военной мощи. «То, что они пропагандировали, это политический заказ Запада. Поэтому ВСУ и приходится бросать в бой последние резервы, которые стремительно расходуются. Можно констатировать, что экономическая, военная мощь Украины подорвана и она уже не восстановится», — подчеркнул военный эксперт. В Минобороны РФ сообщили, что украинские бойцы продолжают безрезультатные попытки контрнаступления. Президент России Владимир Путин призвал выстраивать работу в зоне спецоперации, исходя из того, что еще не весь военный потенциал Киева исчерпан.