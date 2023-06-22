Байден признался, на что рассчитывает после его оскорбительных слов о Си Цзиньпине

Байден считает, что его слова о Си Цзиньпине не мешают развитию отношений США и КНР

22 июня 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

Байден считает, что его слова о Си Цзиньпине не мешают нормализации отношений США и Китая Фото: Официальный сайт президента Украины Глава США Джо Байден рассчитывает, что его высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не подорвут попытки нормализовать отношения государств. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме. «Нет», — ответил он на вопрос о том, считает ли он, что его высказывания подрывают или осложняют процесс нормализации двусторонних отношений. «Я не думаю, что это [высказывание о нем] имело какие-либо реальные последствия», — считает Байден. Он отметил, что рассчитывает когда-нибудь встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Трансляция пресс-конференция опубликована на youtube-канале газеты The Washington Post. Ранее президент США прокомментировал уничтожение китайского аэростата в небе над Соединенными штатами, попутно назвав главу КНР диктатором, передает Царьград. В МИД Китая посчитали слова Байдена провокацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова главы США противоречивыми.

Глава США Джо Байден рассчитывает, что его высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не подорвут попытки нормализовать отношения государств. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме. «Нет», — ответил он на вопрос о том, считает ли он, что его высказывания подрывают или осложняют процесс нормализации двусторонних отношений. «Я не думаю, что это [высказывание о нем] имело какие-либо реальные последствия», — считает Байден. Он отметил, что рассчитывает когда-нибудь встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Трансляция пресс-конференция опубликована на youtube-канале газеты The Washington Post. Ранее президент США прокомментировал уничтожение китайского аэростата в небе над Соединенными штатами, попутно назвав главу КНР диктатором, передает Царьград. В МИД Китая посчитали слова Байдена провокацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова главы США противоречивыми.