22 июня 2023

Байден признался, на что рассчитывает после его оскорбительных слов о Си Цзиньпине

Байден считает, что его слова о Си Цзиньпине не мешают развитию отношений США и КНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Байден считает, что его слова о Си Цзиньпине не мешают нормализации отношений США и Китая Фото:

Глава США Джо Байден рассчитывает, что его высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не подорвут попытки нормализовать отношения государств. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, считает ли он, что его высказывания подрывают или осложняют процесс нормализации двусторонних отношений. «Я не думаю, что это [высказывание о нем] имело какие-либо реальные последствия», — считает Байден. Он отметил, что рассчитывает когда-нибудь встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Трансляция пресс-конференция опубликована на youtube-канале газеты The Washington Post.

Ранее президент США прокомментировал уничтожение китайского аэростата в небе над Соединенными штатами, попутно назвав главу КНР диктатором, передает Царьград. В МИД Китая посчитали слова Байдена провокацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова главы США противоречивыми.

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Глава США Джо Байден рассчитывает, что его высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не подорвут попытки нормализовать отношения государств. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме. «Нет», — ответил он на вопрос о том, считает ли он, что его высказывания подрывают или осложняют процесс нормализации двусторонних отношений. «Я не думаю, что это [высказывание о нем] имело какие-либо реальные последствия», — считает Байден. Он отметил, что рассчитывает когда-нибудь встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Трансляция пресс-конференция опубликована на youtube-канале газеты The Washington Post. Ранее президент США прокомментировал уничтожение китайского аэростата в небе над Соединенными штатами, попутно назвав главу КНР диктатором, передает Царьград. В МИД Китая посчитали слова Байдена провокацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова главы США противоречивыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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