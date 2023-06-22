Моди раскрыл, как Индия хочет помочь Украине Индия готова внести любой вклад в урегулировании мира на Украине 22 июня 2023 в 23:39 Размер текста - 17 + Индия сделала упор на дипломатию с начала конфликта на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Индия заявила о готовности помочь мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди. «С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии. Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира», — заявил Моди во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Ранее URA.RU сообщало о президенте США Джо Байдене, который допустил ошибку на встрече в Белом доме с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время исполнения национальных гимнов. Американский лидер положил руку на сердце, когда услышал национальный гимн Индии. Индия заявила о готовности помочь мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди. «С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии. Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира», — заявил Моди во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Ранее URA.RU сообщало о президенте США Джо Байдене, который допустил ошибку на встрече в Белом доме с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время исполнения национальных гимнов. Американский лидер положил руку на сердце, когда услышал национальный гимн Индии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям