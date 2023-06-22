Моди раскрыл, как Индия хочет помочь Украине

Индия готова внести любой вклад в урегулировании мира на Украине
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Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, индия, флаг индии
Индия сделала упор на дипломатию с начала конфликта на Украине Фото:

Индия заявила о готовности помочь мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди.

«С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии. Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира», — заявил Моди во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Ранее URA.RU сообщало о президенте США Джо Байдене, который допустил ошибку на встрече в Белом доме с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время исполнения национальных гимнов. Американский лидер положил руку на сердце, когда услышал национальный гимн Индии.

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Индия заявила о готовности помочь мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди. «С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии. Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира», — заявил Моди во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Ранее URA.RU сообщало о президенте США Джо Байдене, который допустил ошибку на встрече в Белом доме с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время исполнения национальных гимнов. Американский лидер положил руку на сердце, когда услышал национальный гимн Индии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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