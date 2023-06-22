Моди раскрыл, как Индия хочет помочь Украине

Индия сделала упор на дипломатию с начала конфликта на Украине
Индия заявила о готовности помочь мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди.
«С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии. Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира», — заявил Моди во время
Ранее URA.RU сообщало о президенте США Джо Байдене, который допустил ошибку на встрече в Белом доме с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время исполнения национальных гимнов. Американский лидер положил руку на сердце, когда услышал национальный гимн Индии.
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