Американцев возмутил оскорбительный жест Байдена на встрече с Моди. Фото

22 июня 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Байден перепутал индийским гимн со своим Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме положил руку на сердце, когда услышал национальный гимн Индии и продержал ее до тех пор, пока не понял, что допустил ошибку. Читатели газеты New York Post возмутились невежеству лидера страны, предположив, что президент перепутал свой гимн с индийским. «Боже мой! Возможно, это самый потерянный и невежественный человек, которого мы когда-либо видели», — написал читатель New York Post. «Может ли у нас быть хоть один день, когда эта старческая картофельная голова не будет позором на международном уровне? Боже правый, мы — посмешище», — написал другой пользователь интернета. «Пульт дистанционного управления на короткое время вышел из строя, вот и все. Ничего страшного», — считает еще один комментатор. Джо Байден не раз попадал в курьезные ситуации. Недавно, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон, он ударился головой. Обозреватель Рич Лоури для New York Post считает, что Байдену необходимо думать не о втором сроке, а дожить до конца нынешнего, поскольку конфузии с ним стали случаться чаще. Байден на встрече с Моди перепутал гимн США с гимном Индии Сайт газеты New York Post

