Американцев возмутил оскорбительный жест Байдена на встрече с Моди. Фото

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден перепутал индийским гимн со своим Фото:

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме положил руку на сердце, когда услышал национальный гимн Индии и продержал ее до тех пор, пока не понял, что допустил ошибку. Читатели газеты New York Post возмутились невежеству лидера страны, предположив, что президент перепутал свой гимн с индийским.

«Боже мой! Возможно, это самый потерянный и невежественный человек, которого мы когда-либо видели», — написал читатель New York Post. «Может ли у нас быть хоть один день, когда эта старческая картофельная голова не будет позором на международном уровне? Боже правый, мы — посмешище», — написал другой пользователь интернета. «Пульт дистанционного управления на короткое время вышел из строя, вот и все. Ничего страшного», — считает еще один комментатор.

Джо Байден не раз попадал в курьезные ситуации. Недавно, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон, он ударился головой. Обозреватель Рич Лоури для New York Post считает, что Байдену необходимо думать не о втором сроке, а дожить до конца нынешнего, поскольку конфузии с ним стали случаться чаще.

Байден на встрече с Моди перепутал гимн США с гимном Индии
Байден на встрече с Моди перепутал гимн США с гимном Индии

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Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме положил руку на сердце, когда услышал национальный гимн Индии и продержал ее до тех пор, пока не понял, что допустил ошибку. Читатели газеты New York Post возмутились невежеству лидера страны, предположив, что президент перепутал свой гимн с индийским. «Боже мой! Возможно, это самый потерянный и невежественный человек, которого мы когда-либо видели», — написал читатель New York Post. «Может ли у нас быть хоть один день, когда эта старческая картофельная голова не будет позором на международном уровне? Боже правый, мы — посмешище», — написал другой пользователь интернета. «Пульт дистанционного управления на короткое время вышел из строя, вот и все. Ничего страшного», — считает еще один комментатор. Джо Байден не раз попадал в курьезные ситуации. Недавно, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон, он ударился головой. Обозреватель Рич Лоури для New York Post считает, что Байдену необходимо думать не о втором сроке, а дожить до конца нынешнего, поскольку конфузии с ним стали случаться чаще.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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