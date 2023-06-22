Ведущий металлургический завод на Урале попал под санкции Евросоюза

Евросоюз принял 11 пакет санкций для компаний, связанных с оборонной промышленностью России. В список внесли Каменск-Уральский металлургический завод (Свердловская область). Документ
Каменск-Уральский металлургический завод (ОАО «КУМЗ») — одно из градообразующих предприятий города. «КУМЗ» создавался как завод специальной металлургии в составе Министерства авиационной промышленности для обеспечения самолетостроения полуфабрикатами из алюминиевых и магниевых сплавов. Завод выпускает из алюминия и алюминиевых сплавов слитки, плоский прокат, профили, трубы сварные, прессованные и бурильные и многое другое.
Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Канады ввели санкционные ограничения против нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех»). Также в санкционный список было внесено конструкторское бюро «Новатор». Все актуальные новости про санкционный список — в материале URA.RU.
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