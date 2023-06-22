22 июня 2023

Ведущий металлургический завод на Урале попал под санкции Евросоюза

Каменск-Уральский металлургический завод попал в новый пакет санкций Евросоюза
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Свердловская область, трубная металлургическая компания, тмк, синарский трубный завод, синтз
Против «КУМЗ» ввели санкционные ограничения Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз принял 11 пакет санкций для компаний, связанных с оборонной промышленностью России. В список внесли Каменск-Уральский металлургический завод (Свердловская область). Документ опубликован на официальном сайте Европейского союза.

Каменск-Уральский металлургический завод (ОАО «КУМЗ») — одно из градообразующих предприятий города. «КУМЗ» создавался как завод специальной металлургии в составе Министерства авиационной промышленности для обеспечения самолетостроения полуфабрикатами из алюминиевых и магниевых сплавов. Завод выпускает из алюминия и алюминиевых сплавов слитки, плоский прокат, профили, трубы сварные, прессованные и бурильные и многое другое.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Канады ввели санкционные ограничения против нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех»). Также в санкционный список было внесено конструкторское бюро «Новатор». Все актуальные новости про санкционный список — в материале URA.RU.

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Евросоюз принял 11 пакет санкций для компаний, связанных с оборонной промышленностью России. В список внесли Каменск-Уральский металлургический завод (Свердловская область). Документ опубликован на официальном сайте Европейского союза. Каменск-Уральский металлургический завод (ОАО «КУМЗ») — одно из градообразующих предприятий города. «КУМЗ» создавался как завод специальной металлургии в составе Министерства авиационной промышленности для обеспечения самолетостроения полуфабрикатами из алюминиевых и магниевых сплавов. Завод выпускает из алюминия и алюминиевых сплавов слитки, плоский прокат, профили, трубы сварные, прессованные и бурильные и многое другое. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Канады ввели санкционные ограничения против нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех»). Также в санкционный список было внесено конструкторское бюро «Новатор». Все актуальные новости про санкционный список — в материале URA.RU.
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