Депутатов ЯНАО обязали перевести зарплату на нужды СВО. Инсайд

Заксобрание ЯНАО переведет зарплаты на помощь военнослужащим

23 июня 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Депутаты поддержали идею губернатора Дмитрия Артюхова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты ЯНАО перечислят зарплату на нужды СВО. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, самих депутатов это требование возмутило. «Депутатов заксобрания обязали перечислить зарплату на помощь военнослужащим, как это сделал губернатор Артюхов», — сообщил инсайдер. Источник отметил, что некоторые народные избранники сопротивляются, объясняя это тем, что из-за незапланированных финансовых трат у них сорвутся отпуска. Кроме того, положение ряда депутатов усложняет наличие кредитных обязательств. В заксобрании ЯНАО агентству подтвердили, что депутаты переведут средства на СВО. В ЯНАО этот тренд ввел губернатор Дмитрий Артюхов, который вместе со своей командой перевел на помощь военнослужащим средства в размере одного месячного оклада. После идею подхватили глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и мэр Ноябрьска Алексей Романов.

Депутаты ЯНАО перечислят зарплату на нужды СВО. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, самих депутатов это требование возмутило. «Депутатов заксобрания обязали перечислить зарплату на помощь военнослужащим, как это сделал губернатор Артюхов», — сообщил инсайдер. Источник отметил, что некоторые народные избранники сопротивляются, объясняя это тем, что из-за незапланированных финансовых трат у них сорвутся отпуска. Кроме того, положение ряда депутатов усложняет наличие кредитных обязательств. В заксобрании ЯНАО агентству подтвердили, что депутаты переведут средства на СВО. В ЯНАО этот тренд ввел губернатор Дмитрий Артюхов, который вместе со своей командой перевел на помощь военнослужащим средства в размере одного месячного оклада. После идею подхватили глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и мэр Ноябрьска Алексей Романов.