22 июня 2023

Депутатов ЯНАО обязали перевести зарплату на нужды СВО. Инсайд

Заксобрание ЯНАО переведет зарплаты на помощь военнослужащим
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Нилов, интервью. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен
Депутаты поддержали идею губернатора Дмитрия Артюхова Фото:

Депутаты ЯНАО перечислят зарплату на нужды СВО. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, самих депутатов это требование возмутило.

«Депутатов заксобрания обязали перечислить зарплату на помощь военнослужащим, как это сделал губернатор Артюхов», — сообщил инсайдер. Источник отметил, что некоторые народные избранники сопротивляются, объясняя это тем, что из-за незапланированных финансовых трат у них сорвутся отпуска. Кроме того, положение ряда депутатов усложняет наличие кредитных обязательств.

В заксобрании ЯНАО агентству подтвердили, что депутаты переведут средства на СВО. В ЯНАО этот тренд ввел губернатор Дмитрий Артюхов, который вместе со своей командой перевел на помощь военнослужащим средства в размере одного месячного оклада. После идею подхватили глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и мэр Ноябрьска Алексей Романов.

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Депутаты ЯНАО перечислят зарплату на нужды СВО. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, самих депутатов это требование возмутило. «Депутатов заксобрания обязали перечислить зарплату на помощь военнослужащим, как это сделал губернатор Артюхов», — сообщил инсайдер. Источник отметил, что некоторые народные избранники сопротивляются, объясняя это тем, что из-за незапланированных финансовых трат у них сорвутся отпуска. Кроме того, положение ряда депутатов усложняет наличие кредитных обязательств. В заксобрании ЯНАО агентству подтвердили, что депутаты переведут средства на СВО. В ЯНАО этот тренд ввел губернатор Дмитрий Артюхов, который вместе со своей командой перевел на помощь военнослужащим средства в размере одного месячного оклада. После идею подхватили глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и мэр Ноябрьска Алексей Романов.
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