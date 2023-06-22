22 июня 2023

В Кургане есть свободная от противопожарного запрета зона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , пляж, отдыхающие, голубые озера
Курганцы могут посещать зону отдыха Голубые озера Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане продлили запрет на посещение лесов. При этом запрет не распространяется на зону отдыха Голубые озера. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова.

«Для обеспечения пожарной безопасности до 13 июля продлили запрет на посещение лесов. Исключение составляет зона отдыха Голубые озера, которую можно посещать, конечно, соблюдая при этом все необходимые меры пожарной безопасности», — рассказала Ситникова.

Она отметила, что в городе продолжают патрулировать леса. Также она попросила горожан соблюдать правила пожарной безопасности.

Запреты на посещение лесов начали вводить в Кургане в апреле. Последний раз запрет продлевали до 23 июня.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане продлили запрет на посещение лесов. При этом запрет не распространяется на зону отдыха Голубые озера. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «Для обеспечения пожарной безопасности до 13 июля продлили запрет на посещение лесов. Исключение составляет зона отдыха Голубые озера, которую можно посещать, конечно, соблюдая при этом все необходимые меры пожарной безопасности», — рассказала Ситникова. Она отметила, что в городе продолжают патрулировать леса. Также она попросила горожан соблюдать правила пожарной безопасности. Запреты на посещение лесов начали вводить в Кургане в апреле. Последний раз запрет продлевали до 23 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...