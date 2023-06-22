В Кургане есть свободная от противопожарного запрета зона

23 июня 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Курганцы могут посещать зону отдыха Голубые озера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане продлили запрет на посещение лесов. При этом запрет не распространяется на зону отдыха Голубые озера. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «Для обеспечения пожарной безопасности до 13 июля продлили запрет на посещение лесов. Исключение составляет зона отдыха Голубые озера, которую можно посещать, конечно, соблюдая при этом все необходимые меры пожарной безопасности», — рассказала Ситникова. Она отметила, что в городе продолжают патрулировать леса. Также она попросила горожан соблюдать правила пожарной безопасности. Запреты на посещение лесов начали вводить в Кургане в апреле. Последний раз запрет продлевали до 23 июня.

В Кургане продлили запрет на посещение лесов. При этом запрет не распространяется на зону отдыха Голубые озера. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «Для обеспечения пожарной безопасности до 13 июля продлили запрет на посещение лесов. Исключение составляет зона отдыха Голубые озера, которую можно посещать, конечно, соблюдая при этом все необходимые меры пожарной безопасности», — рассказала Ситникова. Она отметила, что в городе продолжают патрулировать леса. Также она попросила горожан соблюдать правила пожарной безопасности. Запреты на посещение лесов начали вводить в Кургане в апреле. Последний раз запрет продлевали до 23 июня.