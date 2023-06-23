Украина внесла китайского производителя автомобилей Geely в список «спонсоров войны»

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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, geely
Китайская компания Geely в 2022 выплатила в России налоги на сумму 51,4 миллион долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Автомобили китайского производства Geely оказались в списке «спонсоров войны» национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Geely. Компания продолжает платить налоги в бюджет России», — говорится в заявлении. Отмечается, что Geely выплатила России налоги свыше 51,4 миллионов долларов.

Российским представителем китайского производителя считается компания ООО «Джили-моторс». Их выручка за 2022 года была 800 миллионов долларов.

Ранее стало известно, то НАПК внесло американскую корпорацию Mondelez International в список «спонсоров войны». Компания отказалась уйти из России. Корпорация выпускает пирожные «Медвежонок Барни», печенье «Юбилейное», шоколад Alpen Gold и другие виды продукции. Французская компания Auchan Holding (Ашан) также стала «спонсором войны».

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Автомобили китайского производства Geely оказались в списке «спонсоров войны» национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства. «НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Geely. Компания продолжает платить налоги в бюджет России», — говорится в заявлении. Отмечается, что Geely выплатила России налоги свыше 51,4 миллионов долларов. Российским представителем китайского производителя считается компания ООО «Джили-моторс». Их выручка за 2022 года была 800 миллионов долларов. Ранее стало известно, то НАПК внесло американскую корпорацию Mondelez International в список «спонсоров войны». Компания отказалась уйти из России. Корпорация выпускает пирожные «Медвежонок Барни», печенье «Юбилейное», шоколад Alpen Gold и другие виды продукции. Французская компания Auchan Holding (Ашан) также стала «спонсором войны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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