Украина внесла китайского производителя автомобилей Geely в список «спонсоров войны»

Автомобили китайского производства Geely оказались в списке «спонсоров войны» национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.
«НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Geely. Компания продолжает платить налоги в бюджет России», — говорится в заявлении. Отмечается, что Geely выплатила России налоги свыше 51,4 миллионов долларов.
Российским представителем китайского производителя считается компания ООО «Джили-моторс». Их выручка за 2022 года была 800 миллионов долларов.
Ранее стало известно, то НАПК внесло американскую корпорацию Mondelez International в список «спонсоров войны». Компания отказалась уйти из России. Корпорация выпускает пирожные «Медвежонок Барни», печенье «Юбилейное», шоколад Alpen Gold и другие виды продукции. Французская компания Auchan Holding (Ашан) также стала «спонсором войны».
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