В Ростове-на-Дону и Воронежской области отменили массовые мероприятия

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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, силовики, полиция, оцепление
Массовые мероприятия в обоих городах отменены (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил об отмене мероприятий в Ростове-на-Дону. Об этом они заявили в своих telegram-каналах.

«Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области», — написал Гусев в своем telegram-канале. Голубев принял то же решение по мероприятиям в Ростове-на-Дону.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Позже Пригожин объявил, что «вагнеровцы» входят в Ростов-на-Дону. URA.RU приводило сбойку, что известно о конфликте. Правоохранительные органы проводят обыски в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил об отмене мероприятий в Ростове-на-Дону. Об этом они заявили в своих telegram-каналах. «Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области», — написал Гусев в своем telegram-канале. Голубев принял то же решение по мероприятиям в Ростове-на-Дону. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Позже Пригожин объявил, что «вагнеровцы» входят в Ростов-на-Дону. URA.RU приводило сбойку, что известно о конфликте. Правоохранительные органы проводят обыски в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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