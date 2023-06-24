В Ростове-на-Дону и Воронежской области отменили массовые мероприятия

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил об отмене мероприятий в Ростове-на-Дону. Об этом они заявили в своих telegram-каналах.
«Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области», — написал Гусев в своем telegram-канале. Голубев принял то же решение по мероприятиям в Ростове-на-Дону.
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Позже Пригожин объявил, что «вагнеровцы» входят в Ростов-на-Дону. URA.RU приводило сбойку, что известно о конфликте. Правоохранительные органы проводят обыски в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил об отмене мероприятий в Ростове-на-Дону. Об этом они заявили в своих telegram-каналах. «Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области», — написал Гусев в своем telegram-канале. Голубев принял то же решение по мероприятиям в Ростове-на-Дону. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Позже Пригожин объявил, что «вагнеровцы» входят в Ростов-на-Дону. URA.RU приводило сбойку, что известно о конфликте. Правоохранительные органы проводят обыски в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге.