В Ростове-на-Дону и Воронежской области отменили массовые мероприятия

24 июня 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Массовые мероприятия в обоих городах отменены (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил об отмене мероприятий в Ростове-на-Дону. Об этом они заявили в своих telegram-каналах. «Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области», — написал Гусев в своем telegram-канале . Голубев принял то же решение по мероприятиям в Ростове-на-Дону. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Позже Пригожин объявил, что «вагнеровцы» входят в Ростов-на-Дону. URA.RU приводило сбойку, что известно о конфликте. Правоохранительные органы проводят обыски в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил об отмене мероприятий в Ростове-на-Дону. Об этом они заявили в своих telegram-каналах. «Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области», — написал Гусев в своем telegram-канале. Голубев принял то же решение по мероприятиям в Ростове-на-Дону. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Позже Пригожин объявил, что «вагнеровцы» входят в Ростов-на-Дону. URA.RU приводило сбойку, что известно о конфликте. Правоохранительные органы проводят обыски в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге.